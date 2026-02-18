Advertisement
हवा में उड़ता है भारी पत्थर! जानिए इस दरगाह के 700 साल पुराने रहस्य का सच, कैसे होता है चमत्कार?

हवा में उड़ता है भारी पत्थर! जानिए इस दरगाह के 700 साल पुराने रहस्य का सच, कैसे होता है चमत्कार?

Hazrat Qamar Ali Darvesh: पुणे के पास खेड़ शिवापुर में स्थित हजरत कमर अली दरवेश दरगाह में मौजूद हवा में उठने वाला रहस्यमयी पत्थर आखिर कैसे उड़ जाता है, क्या है इसके पीछे सूफी संत की शक्ति, जानिए पूरी कहानी.

 

Feb 18, 2026
हवा में उड़ता है भारी पत्थर! जानिए इस दरगाह के 700 साल पुराने रहस्य का सच, कैसे होता है चमत्कार?

Hazrat Qamar Ali Darvesh: महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 30 किलो दूर पुणे-सातारा हाईवे पर एक छोटी सी जगह है खेड़ शिवापुर. यहीं स्थित है हजरत कमर अली दरवेश की दरगाह, जो दुनिया भर में अपने हवा में उठने वाले पत्थर के लिए मशहूर है. हर दिन यहां सैकड़ों श्रद्धालु सिर्फ इस चमत्कार को देखने और दुआ मांगने आते हैं.

पत्थर में क्या खास?

दरगाह के भीतर एक करीब 70 किलो वजनी पत्थर रखा है. कहा जाता है कि अगर 11 लोग अपनी उंगलियों से इस पत्थर को छुएं और सूफी संत हजरत कमर अली दरवेश का नाम लें तो यह पत्थर खुद-ब-खुद हवा में उठ जाता है. हैरानी की बात यह है कि 11 से कम या ज्यादा लोग मिलकर कोशिश करें तो पत्थर नहीं उठता, जिससे यह चमत्कार और रहस्यमय बन जाता है.

हजरत कमर अली दरवेश कौन थे?

हजरत कमर अली दरवेश एक युवा सूफी संत थे जिनका निधन मात्र 18 साल की उम्र में हो गया था. कहा जाता है कि उनके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्ति थी. लोगों का मानना है कि यह पत्थर उनकी रूहानी ताकत का प्रतीक है और आज भी उनकी बरकत से यह हवा में उठता है. यह दरगाह लगभग 700 साल पुरानी मानी जाती है. सदियों से यहां लोग आकर अपनी मुरादें मांगते रहे हैं. समय के साथ यह जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आस्था और रहस्य का केंद्र बन चुकी है, जहां हर धर्म के लोग बिना भेदभाव आते हैं.

 

चमत्कार कैसे होता है?

जब 11 लोग एक साथ उंगलियों से पत्थर को छूते हैं और “या कमर अली दरवेश” कहते हैं, तो कुछ ही सेकंड में पत्थर ऊपर उठने लगता है. इसे देखने वाले पहली बार में अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते. वैज्ञानिक रूप से इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, जिससे यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है. हर साल यहां उर्स का आयोजन होता है, जिसमें हजरत कमर अली दरवेश की याद में हजारों जायरीन आते हैं. इस दौरान दरगाह में खास दुआएं, कव्वालियां और धार्मिक रस्में होती हैं. उर्स के समय यहां का माहौल और भी आध्यात्मिक हो जाता है.

लोग क्या महसूस करते हैं?

जो भी इस दरगाह में आता है, वह सिर्फ चमत्कार देखने नहीं, बल्कि दिल की शांति पाने आता है. कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहां आने के बाद उनकी मुश्किलें कम हुईं और मन को सुकून मिला. पत्थर उठने का अनुभव उनके लिए ईमान और आस्था को और मजबूत कर देता है. पुणे से यह जगह सड़क मार्ग से आसानी से पहुंची जा सकती है. पुणे-सातारा हाईवे पर स्थित होने के कारण यहां बस, टैक्सी या निजी गाड़ी से जाना बेहद आसान है. रास्ता भी सुंदर है, जिससे यात्रा खुद में एक अनुभव बन जाती है.

आस्था क्यों कायम है?

भले ही विज्ञान इस चमत्कार को समझाने की कोशिश करता रहे, लेकिन लोगों की आस्था इसे जीवित रखती है. सदियों से यह दरगाह लोगों को जोड़ती आ रही है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे धर्मों के लोग एक साथ दुआ मांगते हैं.

