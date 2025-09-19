गंवार हो, इसलिए बॉर्डर पर... महिला कर्मचारी की आर्मी जवान से गाली-गलौच, ऑडियो सुनकर बंद कर लेंगे कान

HDFC Bank Viral Audio: सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की कर्मचारी अनुराधा वर्मा एक आर्मी जवान से फोन पर बेहद अभद्र भाषा में बात करती सुनाई दे रही है. मामला लोन से जुड़ी बातचीत का है, लेकिन जिस तरह से महिला ने सैनिक की नौकरी, शिक्षा और यहां तक कि सेना का मजाक उड़ाया, उसने हर किसी को हैरान और नाराज कर दिया.

जवान से बदसलूकी क्यों?

वीडियो क्लिप में महिला कहती है, “अगर तुम पढ़े-लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते, बॉर्डर पर नहीं भेजे जाते. इसलिए तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और तुम जैसे लोग शहीद हो जाते हैं.” इतना ही नहीं, उसने जवान पर कर्ज लेने और समय पर पैसा न लौटाने का भी ताना मारा. जैसे ही यह ऑडियो क्लिप एक्स (Twitter) पर आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. एक यूजर ने लिखा, “कैसे कोई डिफेंस पर्सनल से ऐसे बात कर सकता है? एचडीएफसी बैंक को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.” दूसरे ने कहा, “शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़की और उसके परिवार को. बैंक ने ऐसे लोगों को नौकरी दी है, यह सबसे बड़ी गलती है.”

HDFC Loan Recovery Audio Clip Viral, what a shameless behavior of HDFC employee towards Army Personnel. pic.twitter.com/q6zyIIV3xH — Akanksha Rajput (@akankshamahi) September 19, 2025

बैंक ने इस बयान पर क्या कहा?

एक पत्रकार द्वारा पोस्ट किए इस ऑडियो क्लिप पर एचडीएफसी बैंक केयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है. इस पोस्ट के जवाब में बैंक ने लिखा, "हाय! हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑडियो क्लिप में जो महिला है, वह बैंक की कर्मचारी नहीं है. ऑडियो क्लिप में दिखाया गया व्यवहार न तो स्वीकार्य है और न ही यह एचडीएफसी बैंक के मूल्यों को दर्शाता है."

Hi Naval! We would like to clarify that the lady in the audio clip is not an employee of the Bank. The conduct seen in the video is neither acceptable nor does it reflect HDFC Bank’s values. — HDFC Bank Cares (@HDFCBank_Cares) September 18, 2025

कई यूजर्स का कहना है कि यह कॉल बैंक के कलेक्शन एजेंसी से भी हो सकती है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वह निंदनीय है और किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता. लोगों का कहना है कि जवान, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनसे इस तरह बात करना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि पूरे आर्मी समुदाय का अपमान है. यही वजह है कि लोग इस महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.