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बैंक का शटर बंद, रात की ड्यूटी और पत्नी का प्यार... बैंक गार्ड का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'यही है सच्चा प्यार'

रात का वक्त, बंद बैंक और ड्यूटी पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड. तभी उसकी पत्नी घर का बना खाना लेकर पहुंचती है. दोनों बैंक के बाहर बैठते हैं और साथ खाना खाने लगते हैं. देखने में यह एक आम सा पल है, लेकिन इसी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा साथ मिलना भी किसी दौलत से कम नहीं है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 11, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:32 AM IST
बैंक का शटर बंद, रात की ड्यूटी और पत्नी का प्यार... बैंक गार्ड का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'यही है सच्चा प्यार'
Image Credit: Image credit: X/@Asset_Architect

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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