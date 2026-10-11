बैंक का शटर बंद, रात की ड्यूटी और पत्नी का प्यार... बैंक गार्ड का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'यही है सच्चा प्यार'

आज के समय में दिनभर की भागदौड़ के बाद जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तब कई लोगों की ड्यूटी शुरू होती है. सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसी ही नौकरी करते हैं, जहां त्योहार हो या रात का वक्त, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. ऐसे में घरवालों के साथ वक्त बिताने का मौका भी कम ही मिलता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में HDFC बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी का ऐसा ही छोटा सा पल देखने को मिला. रात की ड्यूटी के दौरान उसकी पत्नी घर का बना खाना लेकर पहुंची. बैंक बंद था और आसपास ज्यादा हलचल भी नहीं थी. ऐसे में दोनों वहीं बैठ गए और साथ खाना खाने लगे. न कोई खास इंतजाम, न किसी तरह का दिखावा. बस पत्नी अपने पति के पास आई थी, जिससे काम के बीच दोनों कुछ वक्त साथ बिता सकें. यही बात अब लोगों को पसंद आ रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ज्ञानद भट्ट (Gnyanad Bhatt) नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. करीब 20 सेकंड के इस क्लिप में हल्के नीले रंग की शर्ट पहने एक सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बंद गेट के बाहर बने प्लेटफॉर्म पर बैठा दिखाई देता है. उसके सामने एक छोटी-सी टेबल रखी है और पास में उसकी पत्नी बैठी है. पत्नी घर से खाना लेकर आई है. दोनों आराम से भोजन करते और आपस में बातें करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन इस छोटे से पल में एक-दूसरे के लिए वक्त निकालने की अहमियत साफ दिखाई देती है. जरा सोचिए, दिनभर काम करने के बाद किसी अपने का पास आकर बैठ जाना कितना सुकून देता होगा. खासकर तब, जब नौकरी की वजह से साथ बैठने का वक्त कम मिलता हो. शायद इसी वजह से इस वीडियो को देखने वाले कई लोग खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं.
So much beauty in this simple gesture. A wife bringing dinner to her husband, a bank “security guard”, just so they can share a meal and the little time they have together. Aaj ke zamaane mein, where relationships are measured by career, status and money, this man may have little by the world’s standards, but perhaps he has everything that truly matters in life. Some bonds aren’t made on Earth; they’re written in heaven. Touchwood
— Gnyanad Bhatt (@Asset_Architect) October 9, 2026
वीडियो के साथ शेयर किए गए संदेश में जिंदगी की उन चीजों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिन्हें अक्सर लोग पैसा और करियर की दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं. अच्छी नौकरी, बड़ा घर और बैंक बैलेंस अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ देने वाला इंसान भी उतना ही मायने रखता है. इस वीडियो में गार्ड की कमाई, उसका घर या उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. फिर भी दोनों को साथ बैठकर खाना खाते देखकर लोगों ने रिश्ते में प्यार और परवाह की अहमियत पर बात की. एक यूजर ने अपने कमेंट में कहा कि किसी के लिए खाना बनाना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना और उसकी चिंता करना भी प्यार जताने के तरीके हैं. कई बार इन छोटी-छोटी बातों का महत्व किसी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा होता है.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पल को रिश्तों की खूबसूरत मिसाल बताया. कुछ यूजर्स को इसमें पति-पत्नी के बीच का अपनापन नजर आया, तो कुछ ने कहा कि जिंदगी में ऐसा साथी मिलना किस्मत की बात है. दरअसल, सोशल मीडिया पर अक्सर बड़ी शादियों, महंगे तोहफों और शानदार छुट्टियों के वीडियो छाए रहते हैं. ऐसे में एक साधारण परिवार का यह छोटा सा पल लोगों को अलग तरह से छू रहा है. यहां प्यार जताने के लिए किसी खास दिन या बड़े इवेंट का इंतजार नहीं किया गया. पत्नी ने बस इतना किया कि पति की ड्यूटी के बीच उसके पास पहुंच गई और दोनों ने साथ बैठकर खाना खा लिया. लेकिन कई बार किसी रिश्ते में यही छोटी सी कोशिश सबसे ज्यादा मायने रखती है.
हर रिश्ते में खुशियों के पल आते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक-दूसरे का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है. किसी का इंतजार करना, थकान के बीच उसके लिए खाना लेकर पहुंचना या कुछ देर पास बैठ जाना ऐसी बातें हैं, जिनकी कीमत हमेशा पैसों में नहीं आंकी जा सकती. इस वीडियो को देखकर यह भी याद आता है कि नौकरी करने वाले लोगों की जिंदगी में परिवार का साथ कितनी अहम भूमिका निभाता है. रात की ड्यूटी करने वाले किसी शख्स के लिए घर से आया खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास भी हो सकता है. हालांकि, वीडियो देखकर इस कपल की पूरी जिंदगी के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा. लेकिन उसमें दिख रहा वह छोटा सा पल जरूर लोगों को रिश्तों की अहमियत याद दिलाता है.