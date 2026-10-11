बैंक का शटर बंद, रात की ड्यूटी और पत्नी का प्यार... बैंक गार्ड का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'यही है सच्चा प्यार'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ज्ञानद भट्ट (Gnyanad Bhatt) नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. करीब 20 सेकंड के इस क्लिप में हल्के नीले रंग की शर्ट पहने एक सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बंद गेट के बाहर बने प्लेटफॉर्म पर बैठा दिखाई देता है. उसके सामने एक छोटी-सी टेबल रखी है और पास में उसकी पत्नी बैठी है. पत्नी घर से खाना लेकर आई है. दोनों आराम से भोजन करते और आपस में बातें करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन इस छोटे से पल में एक-दूसरे के लिए वक्त निकालने की अहमियत साफ दिखाई देती है. जरा सोचिए, दिनभर काम करने के बाद किसी अपने का पास आकर बैठ जाना कितना सुकून देता होगा. खासकर तब, जब नौकरी की वजह से साथ बैठने का वक्त कम मिलता हो. शायद इसी वजह से इस वीडियो को देखने वाले कई लोग खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं.