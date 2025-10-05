आदमी है या लोहा! एक ही सांस में हाथ से कांच की 80 बोतलें कर दी चकनाचूर, आप ना करें कोशिश

Viral Video: सोशल मीडिया पर स्टंट करने के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई हाथ से नारियल फोड़कर दिखाता है तो कोई मुंह से छीलकर दिखाता है. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन एक खतरनाक स्टंट है. एक लड़का एक ही सांस में हाथ से बहुत सारी कांच बोतलों को फोड़ देता है. ये खरनाक भी हो सकता था. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे फोड़ी कांच की बोतलें?

आपने लोगों को मुंह से नारियल फोड़ते देखा होगा या सिर से नारियल को फोड़ते देखा होगा. इसके अलावा कोई कांच की ट्यूटलाइट को सिर पर मारकर फोड़ देता है, लेकिन इस लड़के ने तो लगभग 90 बोतलें एक ही सांस में हाथ से फोड़ दी. वीडियो किसी घर की छत का है जिसमें कांच की बोतलें को एक कतार में रखता है और लगातार हाथ मारकर फोड़ता चला जाता है. ये लड़का एक तरफ से बोतलें फोड़ना शुरू करता है तो जब तक आखिरी बोतल को नहीं फोड़ देता है, रुकता नहीं है. इस दौरान कांच टूटकर हाथ में भी लग सकता था जो कि बहुत गहरा जख्म देता. ये स्टंट काफी रिस्की होते हैं इन्हें घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ilyaskhiladi626 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "भइया हाथ वाली पट्टी हटाकर फोड़ लेते." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई की मेहनत को सलाम है जिसने जन्म दिया उसको नमस्कार है." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई हाथ में क्या बांध रखा है."

