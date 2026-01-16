गाड़ी नहीं दिल बड़ा होना चाहिए, मर्सिडीज से उतरकर किया ऐसा काम; लोग बोले- इंसानियत जीत गई

Heart Touching Video Viral: सोशल मीडिया एक मर्सिडीज का मालिक खूब वायरल हो रहा है. रोड पर गाड़ी से उतरकर उसने ऐसा काम किया कि पूरे इंटरनेट पर खूब तारीफ हो रही है. चलिए जानते हैं इस मर्सिडीज वाले भैया ने क्या किया.
Heart Touching Video Viral: अक्सर रोड पर किसी गाड़ी के बैक होने या खराब होने के चलते सड़क जाम हो जाती है. इसके बाद आसपास के लोग आकर गाड़ी को साइड करते हैं और रोड को खोलने की कोशिश करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक सफेद रंग की कार को सड़क किनारे कर रहे हैं ताकि रोड खुल जाए और सब आसानी से निकल सकें, लेकिन इस दौरान सड़क पर मसिर्डीज की एक महंगी और लग्जरी कार भी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसका मालिक कुछ और ही कर रहा था. चलिए जानते हैं पूरा मामला.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रोड पर जाम लगा है और जिस गाड़ी की वजह से रोड जाम हुई है कुछ लोग उसे साइड करने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो देखकर लगता है कि इस गाड़ी में कुछ तकनीकी दिक्कत आई होगी, जिसकी वजह से ये बीच में बंद हो गई. इस दौरान कई लोग गाड़ी को हाथों से धक्का लगाकर रोड से हटाने की बात कर रहे हैं. इसी जाम में एक मर्सिडीज कार भी खड़ी है. पीछे जाम में खड़ी कार से ये वीडियो बनाया गया है. लोगों जब भौचक्के रह जाते हैं जब वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि जो गाड़ी में धक्का मार रहा है वो इस मर्सिडीज में आकर बैठेगा. इसके बाद वो गाड़ी जब रोड से हट जाती है तो गाड़ी को धक्का मार रहा शख्स आकर अपनी मर्सिडीज में बैठ जाता है, यानी धक्का लगाने वालों में मर्सिडीज का मालिक भी शामिल था. वहां कुछ कुल लोग थोड़ा सा फेम या पैसा आने पर घमंड के नशे में उड़ने लगते हैं और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं. ऐसे में इस मर्सिडीज वाले ने एक मिसाल पेश कर दी. इस मर्सिडीज वाले भाई ने बता दिया कि गाड़ी नहीं दिल बड़ा होना चाहिए.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rahul_dhc नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,
