खुद के पास कीपैड और बच्चों के लिए खरीदे स्मार्टफोन, वायरल हुआ बाप के त्याग का VIDEO

Father Love Video: कहते हैं मां का प्यार दिख जाता है, लेकिन एक बाप का प्यार दिखता नहीं है. एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है. खुद पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके बच्चों को नई दिलाता है. कहते हैं कि सिर्फ बाप ही वो है जो सोचता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे बढ़ें. बच्चों के सपने पूरे करने के लिए मां बाप अपने सपने मार देते हैं. ऐसे एक गरीब पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो आज के जमाने में भी खुद पुराना कीपैड फोन यूज कर रहा है, लेकिन अपने बेटे को स्मार्ट फोन दिला रहा है. ये काम एक बाप ही कर सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है यूजर्स इसपर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं.

कितने फोन खरीदे?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पिता अपने बेटे के साथ फोन के शोरूम में हैं जहां पर वो नए स्मार्ट फोन खरीद रहा है. इस दौरान जब वो अपनी जेब से फोन निकालता है जो सबको इमोशनल कर देता है. एक पिता की जेब से पुराने जमाने का बटन वाला फोन निकतला है और ये पिता अपने बच्चों के लिए स्मार्ट फोन लेने आया है. इस दौरान पिता के चेहरे पर खुशी , जिम्मेदारी और मजबूरी तीनों एक साथ दिखाई देती है. अंकल जेब से नोटों की गड्डी निकालते हैं और दुकानदार 3 नए स्मार्टफोन पैक कर देता है. इस दौरान दुकान में मौजूद सभी लोग सिर्फ अंकल को ही देख रहे थे. ये भावुक कर देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. ये वीडियो एक पिता की जिम्मेदारी और त्याग को दिखाता है. चलिए देर ना करते हुए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shaukat_mobile_hub नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोई भी एक मर्द की जिम्मेदारियों पर बात नहीं कर रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पापा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "बच्चे कदर करना सीख जाएं." वहीं कुछ यूजर्स ने बच्चों पर तंज कसते हुए लिखा कि अब बेटा फ्री फायर खेलेगा.

