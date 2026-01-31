Advertisement
trendingNow13092851
Hindi Newsजरा हटकेखुद के पास कीपैड और बच्चों के लिए खरीदे स्मार्टफोन, वायरल हुआ बाप के त्याग का VIDEO

खुद के पास कीपैड और बच्चों के लिए खरीदे स्मार्टफोन, वायरल हुआ बाप के त्याग का VIDEO

Father Love Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पिता का खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है जो खुद कीपैड फोन चलाता है, लेकिन बच्चों के लिए स्मार्ट फोन खरीदने आया है और सब बच्चों के लिए स्मार्ट फोन खरीदें हैं. आप भी देखें एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या-क्या करता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद के पास कीपैड और बच्चों के लिए खरीदे स्मार्टफोन, वायरल हुआ बाप के त्याग का VIDEO

Father Love Video: कहते हैं मां का प्यार दिख जाता है, लेकिन एक बाप का प्यार दिखता नहीं है. एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है. खुद पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके बच्चों को नई दिलाता है. कहते हैं कि सिर्फ बाप ही वो है जो सोचता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे बढ़ें. बच्चों के सपने पूरे करने के लिए मां बाप अपने सपने मार देते हैं. ऐसे एक गरीब पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो आज के जमाने में भी खुद पुराना कीपैड फोन यूज कर रहा है, लेकिन अपने बेटे को स्मार्ट फोन दिला रहा है. ये काम एक बाप ही कर सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है यूजर्स इसपर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. 

कितने फोन खरीदे?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पिता अपने बेटे के साथ फोन के शोरूम में हैं जहां पर वो नए स्मार्ट फोन खरीद रहा है. इस दौरान जब वो अपनी जेब से फोन निकालता है जो सबको इमोशनल कर देता है. एक पिता की जेब से पुराने जमाने का बटन वाला फोन निकतला है और ये पिता अपने बच्चों के लिए स्मार्ट फोन लेने आया है. इस दौरान पिता के चेहरे पर खुशी , जिम्मेदारी और मजबूरी तीनों एक साथ दिखाई देती है. अंकल जेब से नोटों की गड्डी निकालते हैं और दुकानदार 3 नए स्मार्टफोन पैक कर देता है. इस दौरान दुकान में मौजूद सभी लोग सिर्फ अंकल को ही देख रहे थे. ये भावुक कर देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. ये वीडियो एक पिता की जिम्मेदारी और त्याग को दिखाता है. चलिए देर ना करते हुए देखते हैं ये वायरल वीडियो.
यह भी पढ़ें: ‘धीरे चलाओ बस’ कहना पड़ा भारी, निजी बस ड्राइवर ने सरेआम बुजुर्ग यात्री को जड़े थप्पड़

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shaukat Mobile Hub (@shaukat_mobile_hub)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shaukat_mobile_hub नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोई भी एक मर्द की जिम्मेदारियों पर बात नहीं कर रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पापा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "बच्चे कदर करना सीख जाएं." वहीं कुछ यूजर्स ने बच्चों पर तंज कसते हुए लिखा कि अब बेटा फ्री फायर खेलेगा. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

father loveviral

Trending news

आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा