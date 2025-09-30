Advertisement
trendingNow12942575
Hindi Newsजरा हटके

₹40 LPA पैकेज ठुकराया, अब करोड़ों की कंपनी का मालिक है शख्स; फिर भी दोस्तों की नौकरी देखकर क्यों जलता है?

corporate jobs rejected 40 LPA job: 31 वर्षीय उद्यमी ने ₹40 LPA नौकरी ठुकराकर सर्विस सेक्टर में कंपनी शुरू की. छह महीने में 5 करोड़ टर्नओवर, अब 6 करोड़ सालाना, लेकिन 1 करोड़ कर्ज और मामूली कमाई. बैचमेट्स की नौकरी देखकर जलन, ऑनलाइन मिली मिली-जुली सलाह.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹40 LPA पैकेज ठुकराया, अब करोड़ों की कंपनी का मालिक है शख्स; फिर भी दोस्तों की नौकरी देखकर क्यों जलता है?

Viral News: आज की कॉर्पोरेट दुनिया में करोड़ों का पैकेज छोड़कर बिज़नेस शुरू करना किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है. लेकिन एक Reddit यूज़र ने हाल ही में अपनी असली दास्तां शेयर की, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. करीब ढाई साल पहले इस शख्स ने 40 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकराकर सर्विस सेक्टर में अपनी कंपनी शुरू की. शुरुआत बेहद धमाकेदार रही. शख्स सिर्फ छह महीने में 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर. इसी सफलता से उत्साहित होकर उसने कंपनी को 50 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा.

लेकिन सपना इतना आसान नहीं था. कारोबारी मॉडल ऑपरेशंस-हेवी था और ग्राहक संतुष्टि पर पूरी तरह निर्भर. विस्तार की कोशिश में करीब 1 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसमें ज्यादातर हिस्सा कर्ज का था. हालांकि, ऑपरेशंस मैनेजमेंट मुश्किल साबित हुआ और बिज़नेस उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं बढ़ सका. इस समय कंपनी का सालाना राजस्व करीब 6 करोड़ रुपये है, लेकिन उस पर एक करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी चढ़ा है. शख्स का कहना है कि शुरुआती फेज में घाटा भारी था, लेकिन अब नेट मार्जिन मामूली सही, 3-4% पॉज़िटिव हो चुका है.

ये भी पढ़ें; बंगाल के किस जिले को कहां जाता है 'चावल का कटोरा'? होती है सबसे ज्यादा खेती, क्या आपको पता है नाम
 

Add Zee News as a Preferred Source

पैसों की तंगी और दबाव

कंपनी थोड़ा मुनाफा दे रही है, फिर भी इस 31 वर्षीय संस्थापक की निजी कमाई सिर्फ 1 लाख रुपये महीना है, जो मुंबई जैसे शहर में बुनियादी खर्चों को ही पूरा कर पाता है. ऊपर से कई पर्सनल लोन और संपत्ति न बना पाने की वजह से दबाव और बढ़ गया है. उन्होंने साफ कहा कि अपने बैचमेट्स को देखकर जलन होती है, जो कॉर्पोरेट जॉब्स में सालाना 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं. साथ ही, बिज़नेस की अनिश्चितता और कर्ज चुकाने का बोझ अगले 2-3 साल और रहेगा.

ये भी पढ़ें; जिंदगी और मौत का मुकाबला! सांपों से भरे कुएं में 54 घंटे बाद बाहर निकली महिला, बचाने वालों की भी कांप गई रूह
 

ऑनलाइन मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

उनकी साफगोई ने Reddit पर ढेरों प्रतिक्रियाएं खींचीं. कई लोगों ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और याद दिलाया कि उनकी जर्नी दूसरों के लिए प्रेरणा है. कुछ यूज़र्स ने सुझाव दिया कि उन्हें इक्विटी फंडिंग पर विचार करना चाहिए, ताकि कर्ज का बोझ कम हो सके. वहीं, कई ने कहा कि दूसरों से तुलना करने से बेहतर है अपनी उपलब्धियों को देखना—क्योंकि 6 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व पाना भी बड़ी बात है. कुछ ने मेंटरशिप और एंजल इन्वेस्टमेंट का रास्ता सुझाया, जबकि कुछ ने स्थिरता के लिए बिज़नेस का कुछ हिस्सा बेचकर बैलेंस बनाने की सलाह दी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

corporate jobs rejected 40 LPA josuccess story

Trending news

PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
;