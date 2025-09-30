₹40 LPA पैकेज ठुकराया, अब करोड़ों की कंपनी का मालिक है शख्स; फिर भी दोस्तों की नौकरी देखकर क्यों जलता है?

corporate jobs rejected 40 LPA job: 31 वर्षीय उद्यमी ने ₹40 LPA नौकरी ठुकराकर सर्विस सेक्टर में कंपनी शुरू की. छह महीने में 5 करोड़ टर्नओवर, अब 6 करोड़ सालाना, लेकिन 1 करोड़ कर्ज और मामूली कमाई. बैचमेट्स की नौकरी देखकर जलन, ऑनलाइन मिली मिली-जुली सलाह.
Trending Photos
Viral News: आज की कॉर्पोरेट दुनिया में करोड़ों का पैकेज छोड़कर बिज़नेस शुरू करना किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है. लेकिन एक Reddit यूज़र ने हाल ही में अपनी असली दास्तां शेयर की, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. करीब ढाई साल पहले इस शख्स ने 40 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकराकर सर्विस सेक्टर में अपनी कंपनी शुरू की. शुरुआत बेहद धमाकेदार रही. शख्स सिर्फ छह महीने में 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर. इसी सफलता से उत्साहित होकर उसने कंपनी को 50 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा.
लेकिन सपना इतना आसान नहीं था. कारोबारी मॉडल ऑपरेशंस-हेवी था और ग्राहक संतुष्टि पर पूरी तरह निर्भर. विस्तार की कोशिश में करीब 1 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसमें ज्यादातर हिस्सा कर्ज का था. हालांकि, ऑपरेशंस मैनेजमेंट मुश्किल साबित हुआ और बिज़नेस उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं बढ़ सका. इस समय कंपनी का सालाना राजस्व करीब 6 करोड़ रुपये है, लेकिन उस पर एक करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी चढ़ा है. शख्स का कहना है कि शुरुआती फेज में घाटा भारी था, लेकिन अब नेट मार्जिन मामूली सही, 3-4% पॉज़िटिव हो चुका है.
ये भी पढ़ें; बंगाल के किस जिले को कहां जाता है 'चावल का कटोरा'? होती है सबसे ज्यादा खेती, क्या आपको पता है नाम
पैसों की तंगी और दबाव
कंपनी थोड़ा मुनाफा दे रही है, फिर भी इस 31 वर्षीय संस्थापक की निजी कमाई सिर्फ 1 लाख रुपये महीना है, जो मुंबई जैसे शहर में बुनियादी खर्चों को ही पूरा कर पाता है. ऊपर से कई पर्सनल लोन और संपत्ति न बना पाने की वजह से दबाव और बढ़ गया है. उन्होंने साफ कहा कि अपने बैचमेट्स को देखकर जलन होती है, जो कॉर्पोरेट जॉब्स में सालाना 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं. साथ ही, बिज़नेस की अनिश्चितता और कर्ज चुकाने का बोझ अगले 2-3 साल और रहेगा.
ये भी पढ़ें; जिंदगी और मौत का मुकाबला! सांपों से भरे कुएं में 54 घंटे बाद बाहर निकली महिला, बचाने वालों की भी कांप गई रूह
ऑनलाइन मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
उनकी साफगोई ने Reddit पर ढेरों प्रतिक्रियाएं खींचीं. कई लोगों ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और याद दिलाया कि उनकी जर्नी दूसरों के लिए प्रेरणा है. कुछ यूज़र्स ने सुझाव दिया कि उन्हें इक्विटी फंडिंग पर विचार करना चाहिए, ताकि कर्ज का बोझ कम हो सके. वहीं, कई ने कहा कि दूसरों से तुलना करने से बेहतर है अपनी उपलब्धियों को देखना—क्योंकि 6 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व पाना भी बड़ी बात है. कुछ ने मेंटरशिप और एंजल इन्वेस्टमेंट का रास्ता सुझाया, जबकि कुछ ने स्थिरता के लिए बिज़नेस का कुछ हिस्सा बेचकर बैलेंस बनाने की सलाह दी.