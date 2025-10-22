Advertisement
trendingNow12970573
Hindi Newsजरा हटके

ब्रेकअप के गम में लड़की ने किया ऐसा काम कि खुद ही बन गई मजाक, जानिए आखिर हुआ क्या?

Witch Revenge: ब्रेकअप के बाद ब्रिटेन की एक लड़की ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक तांत्रिक हायर कर लिया, लेकिन जो कुछ हुआ उसने पूरी कहानी को हैरान कर देने वाला मोड़ दे दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रेकअप के गम में लड़की ने किया ऐसा काम कि खुद ही बन गई मजाक, जानिए आखिर हुआ क्या?

Heartbreak Revenge: कहते हैं प्यार में धोखा इंसान को तोड़ देता है और कई बार गुस्से में किए गए काम जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं. ब्रिटेन की एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद इस लड़की ने बदला लेने के लिए जो कदम उठाया, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

कौन है वो लड़की और उसने ऐसा क्या किया?

यह कहानी ब्रिटेन की रहने वाली तलुला रोज की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलुला ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक ‘witch’ यानी तांत्रिक को हायर किया. उसने इस काम के लिए पैसे देकर जादू करवाने की कोशिश की. तलुला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने ब्रेकअप के बाद काफी परेशान नजर आई. उसने कहा, “मैं तब पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लगा कि अब उसे सबक सिखाना चाहिए.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

ऑनलाइन तांत्रिक हायर करने का क्या मतलब था?

तलुला ने बताया कि उसने Etsy नामक वेबसाइट से यह तांत्रिक हायर किया. यह वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग सामान बेचने के साथ-साथ जादू-टोना भी देते हैं. तलुला ने तांत्रिक को पैसे भेजे और पूरी कहानी बताई कि उसका बॉयफ्रेंड कैसे उसे धोखा देकर चला गया. उसे उम्मीद थी कि तांत्रिक उसके एक्स को किसी जादू से सबक सिखाएगा.

लेकिन कहानी में अचानक आया बड़ा ट्विस्ट क्या था?

मामले ने अचानक ऐसा मोड़ लिया, जिसकी तलुला ने कल्पना भी नहीं की थी. द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, तांत्रिक ने तलुला को कोई मंत्र या मोमबत्ती जलाने का निर्देश देने के बजाय एक लंबा मैसेज भेजा. उसमें लिखा था, “मैं कोई जादू नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है.” तांत्रिक ने साफ कहा कि यह मामला जादू का नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ का है. उसने तलुला को सलाह दी कि वह ट्रॉमा थेरेपी और लिमरेंस के बारे में जाने, ये वो स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति किसी से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है. तांत्रिक ने पैसे लौटाते हुए लिखा, “तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा, अपने एक्स से नहीं.”

यह भी पढ़ें: सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ यह वीडियो वायरल?

तलुला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्रेकअप सबसे बुरा था, तो तलुला की कहानी सुन लो.” दूसरे ने कहा, “यह असली तांत्रिक है, जिसने सच में मदद की.” वहीं तीसरे ने मजाक में लिखा, “कृपया उस तांत्रिक का नाम बताओ, लगता है सही इंसान है.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

revengebreak upbroken love story

Trending news

दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू