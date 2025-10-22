ब्रेकअप के गम में लड़की ने किया ऐसा काम कि खुद ही बन गई मजाक, जानिए आखिर हुआ क्या?

Heartbreak Revenge: कहते हैं प्यार में धोखा इंसान को तोड़ देता है और कई बार गुस्से में किए गए काम जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं. ब्रिटेन की एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद इस लड़की ने बदला लेने के लिए जो कदम उठाया, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

कौन है वो लड़की और उसने ऐसा क्या किया?

यह कहानी ब्रिटेन की रहने वाली तलुला रोज की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलुला ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक ‘witch’ यानी तांत्रिक को हायर किया. उसने इस काम के लिए पैसे देकर जादू करवाने की कोशिश की. तलुला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने ब्रेकअप के बाद काफी परेशान नजर आई. उसने कहा, “मैं तब पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लगा कि अब उसे सबक सिखाना चाहिए.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

ऑनलाइन तांत्रिक हायर करने का क्या मतलब था?

तलुला ने बताया कि उसने Etsy नामक वेबसाइट से यह तांत्रिक हायर किया. यह वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग सामान बेचने के साथ-साथ जादू-टोना भी देते हैं. तलुला ने तांत्रिक को पैसे भेजे और पूरी कहानी बताई कि उसका बॉयफ्रेंड कैसे उसे धोखा देकर चला गया. उसे उम्मीद थी कि तांत्रिक उसके एक्स को किसी जादू से सबक सिखाएगा.

लेकिन कहानी में अचानक आया बड़ा ट्विस्ट क्या था?

मामले ने अचानक ऐसा मोड़ लिया, जिसकी तलुला ने कल्पना भी नहीं की थी. द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, तांत्रिक ने तलुला को कोई मंत्र या मोमबत्ती जलाने का निर्देश देने के बजाय एक लंबा मैसेज भेजा. उसमें लिखा था, “मैं कोई जादू नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है.” तांत्रिक ने साफ कहा कि यह मामला जादू का नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ का है. उसने तलुला को सलाह दी कि वह ट्रॉमा थेरेपी और लिमरेंस के बारे में जाने, ये वो स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति किसी से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है. तांत्रिक ने पैसे लौटाते हुए लिखा, “तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा, अपने एक्स से नहीं.”

यह भी पढ़ें: सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ यह वीडियो वायरल?

तलुला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्रेकअप सबसे बुरा था, तो तलुला की कहानी सुन लो.” दूसरे ने कहा, “यह असली तांत्रिक है, जिसने सच में मदद की.” वहीं तीसरे ने मजाक में लिखा, “कृपया उस तांत्रिक का नाम बताओ, लगता है सही इंसान है.”