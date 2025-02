बुर्का पहनी महिला पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाला था लड़का, फिर देखें क्या हुआ?

CCTV Footage: तेलंगाना के हुजूरनगर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. एक आदमी ने दिनदहाड़े एक बुर्का पहनी महिला पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी युवक ने खुद पर भी पेट्रोल डाला और सड़क पर हंगामा मचाया. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उस आदमी को पकड़ा और उसकी इस हरकत के लिए उसे थप्पड़ भी मारे.

लव प्रपोजल ठुकराने पर युवक ने किया हमला

जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब युवक ने महिला से अपने प्रेम का इजहार किया, जिसे महिला ने ठुकरा दिया. इससे गुस्साए युवक ने महिला पर पेट्रोल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की. पत्रकार सूर्या रेड्डी के एक्स (ट्विटर) पोस्ट के अनुसार, युवक महिला से एकतरफा प्यार करता था और प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

दो मिनट के वीडियो में दिखी पूरी घटना

दो मिनट के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे तीन लोग खड़े हैं - एक आदमी और दो बुर्का पहनी महिलाएं. आदमी दोनों महिलाओं से बात कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक महिला से पूछ रहा था कि वह उससे प्यार क्यों नहीं करती. इसके बाद वह अपनी जेब से पेट्रोल की बोतल निकालता है और महिला पर डालने लगता है. महिला अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवक बार-बार उस पर पेट्रोल डालता रहता है.

#Telangana : #Stalker

Shocking, a man poured petrol on a woman at the road side and reportedly threatened to sets self, woman on fire, as she had rejected his advances, at NGOs Colony in #Huzurnagar of #Suryapet district on Monday, February 10, caught on #CCTV

The CCTV… pic.twitter.com/WIOmuBzPE9

— Surya Reddy (@jsuryareddy) February 11, 2025