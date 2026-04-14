Advertisement
trendingNow13178925
Hindi Newsजरा हटकेमरते दम तक लाल लिपस्टिक क्यों लगाती रही ये महिला? वजह जानकर आंखों में आ जाएंगे आंसू!

मरते दम तक लाल लिपस्टिक क्यों लगाती रही ये महिला? वजह जानकर आंखों में आ जाएंगे आंसू!

एक गंभीर रूप से बीमार महिला ने आखिरी सांस तक लाल लिपस्टिक लगाकर अपनी पहचान बनाए रखी. इस कहानी से सीख मिलती है कि जिंदगी में छोटी खुशियां, आत्मसम्मान और अपनेपन का एहसास सबसे ज्यादा मायने रखता है, न कि सिर्फ पैसे या चिंता.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी छोटी-छोटी बातों की चिंता करने, भविष्य के लिए पैसे बचाने और दूसरों के नजरिए के डर में गुजार देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर खड़ा होता है, तो वह पीछे मुड़कर किन चीजों को याद करता है? चैरिटी संस्था 'मैरी क्यूरी' के साथ काम करने वाले नर्सों और स्वास्थ्य सहायकों ने मरणासन्न मरीजों से मिले ऐसे ही कुछ कड़वे और भावुक सबक साझा किए हैं. ये सबक न केवल दिल को झकझोर देते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि असल में जीवन का महत्व किन चीजों में है. आइए जानते हैं उस महिला की कहानी जिसने आखिरी सांस तक अपनी पहचान को नहीं खोने दिया और वह वजह जिसने सबको रुला दिया.

आखिरी सांस तक लाल लिपस्टिक लगाने के पीछे की मार्मिक वजह

संस्था की एक हेल्थकेयर असिस्टेंट ने एक ऐसी मरीज की स्टोरी शेयर की, जो अपनी मृत्यु के दिन तक हर रोज सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाया करती थी. जब उससे इसका कारण पूछा गया, तो उसका जवाब किसी को भी भावुक कर सकता था. उसने कहा कि वह मरते दम तक लिपस्टिक इसलिए लगाना चाहती है ताकि वह "खुद जैसा महसूस कर सके". गंभीर बीमारी की हालत में अक्सर लोग अपनी पहचान और आत्मविश्वास खोने लगते हैं, लेकिन उस महिला के लिए वह लाल लिपस्टिक केवल सुंदर दिखाना नहीं था, बल्कि उसकी गरिमा और उसकी 'सेल्फ' को बनाए रखने का एक जरिया थी. यह छोटी सी क्रिया उसे याद दिलाती थी कि बीमारी उसे पूरी तरह हरा नहीं सकी है.

क्यों लगाती रही आखिरी दिन तक लिपस्टिक?

एक हेल्थकेयर असिस्टेंट के मुताबिक, वह महिला हर दिन अपनी चमकीली लाल लिपस्टिक लगाने की जिद करती थी. जब उससे पूछा गया, तो उसने बहुत सरल जवाब दिया कि 'इससे मुझे लगता है कि मैं अब भी वही हूं.' यानी बीमारी के बावजूद वह खुद को कमजोर या बदला हुआ महसूस नहीं करना चाहती थी. यह छोटी सी चीज उसके आत्मविश्वास और पहचान से जुड़ी थी. यही वजह थी कि उसने आखिरी सांस तक इस आदत को नहीं छोड़ा. यह दिखाता है कि इंसान के लिए अपनी पहचान कितनी मायने रखती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढें:पत्थरों से निकलता है संगीत! कर्नाटक के इस मंदिर का रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाए...

मरीजों ने क्या दी जिंदगी की सीख?

इस चैरिटी से जुड़े विशेषज्ञों ने बताया कि मरीज अक्सर ऐसी बातें बताते हैं, जो जिंदगी का नजरिया बदल देती हैं. जैसे “गुस्से में कभी सोने मत जाओ”, “पैसे को सिर्फ बचाने में मत लगाओ, खुशियां भी खरीदो”, और “फालतू की चिंता में वक्त बर्बाद मत करो.” कई मरीजों ने यह भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस उन पलों का होता है, जो उन्होंने काम के कारण परिवार के साथ नहीं बिताए. ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी सिर्फ काम या पैसे नहीं, बल्कि रिश्तों और खुशियों से बनती है.

ये भी पढें:  रील बनाने के चक्कर में लगा 70 हजार का चूना! IPL मैच में इस मिस्ट्री गर्ल के साथ हो..

क्या है इस कहानी का संदेश?

यह कहानी सिर्फ एक महिला या लिपस्टिक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश देती है. डॉक्टर और नर्सों का कहना है कि आखिरी दिनों में लोग यही चाहते हैं कि वे जैसे हैं, वैसे ही महसूस करें. चाहे वह पसंदीदा परफ्यूम हो, मेकअप हो या छोटी-छोटी आदतें ये सब इंसान को सुकून देती हैं. इस घटना से यह साफ होता है कि हमें जिंदगी को टालना नहीं चाहिए, बल्कि हर दिन खुलकर जीना चाहिए. क्योंकि असली खुशी उन्हीं छोटे-छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Terminally ill patientslife lessonsEmotional story

Trending news

पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया