मरते दम तक लाल लिपस्टिक क्यों लगाती रही ये महिला? वजह जानकर आंखों में आ जाएंगे आंसू!

हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी छोटी-छोटी बातों की चिंता करने, भविष्य के लिए पैसे बचाने और दूसरों के नजरिए के डर में गुजार देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर खड़ा होता है, तो वह पीछे मुड़कर किन चीजों को याद करता है? चैरिटी संस्था 'मैरी क्यूरी' के साथ काम करने वाले नर्सों और स्वास्थ्य सहायकों ने मरणासन्न मरीजों से मिले ऐसे ही कुछ कड़वे और भावुक सबक साझा किए हैं. ये सबक न केवल दिल को झकझोर देते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि असल में जीवन का महत्व किन चीजों में है. आइए जानते हैं उस महिला की कहानी जिसने आखिरी सांस तक अपनी पहचान को नहीं खोने दिया और वह वजह जिसने सबको रुला दिया.

आखिरी सांस तक लाल लिपस्टिक लगाने के पीछे की मार्मिक वजह

संस्था की एक हेल्थकेयर असिस्टेंट ने एक ऐसी मरीज की स्टोरी शेयर की, जो अपनी मृत्यु के दिन तक हर रोज सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाया करती थी. जब उससे इसका कारण पूछा गया, तो उसका जवाब किसी को भी भावुक कर सकता था. उसने कहा कि वह मरते दम तक लिपस्टिक इसलिए लगाना चाहती है ताकि वह "खुद जैसा महसूस कर सके". गंभीर बीमारी की हालत में अक्सर लोग अपनी पहचान और आत्मविश्वास खोने लगते हैं, लेकिन उस महिला के लिए वह लाल लिपस्टिक केवल सुंदर दिखाना नहीं था, बल्कि उसकी गरिमा और उसकी 'सेल्फ' को बनाए रखने का एक जरिया थी. यह छोटी सी क्रिया उसे याद दिलाती थी कि बीमारी उसे पूरी तरह हरा नहीं सकी है.

क्यों लगाती रही आखिरी दिन तक लिपस्टिक?

एक हेल्थकेयर असिस्टेंट के मुताबिक, वह महिला हर दिन अपनी चमकीली लाल लिपस्टिक लगाने की जिद करती थी. जब उससे पूछा गया, तो उसने बहुत सरल जवाब दिया कि 'इससे मुझे लगता है कि मैं अब भी वही हूं.' यानी बीमारी के बावजूद वह खुद को कमजोर या बदला हुआ महसूस नहीं करना चाहती थी. यह छोटी सी चीज उसके आत्मविश्वास और पहचान से जुड़ी थी. यही वजह थी कि उसने आखिरी सांस तक इस आदत को नहीं छोड़ा. यह दिखाता है कि इंसान के लिए अपनी पहचान कितनी मायने रखती है.

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मरीजों ने क्या दी जिंदगी की सीख?

इस चैरिटी से जुड़े विशेषज्ञों ने बताया कि मरीज अक्सर ऐसी बातें बताते हैं, जो जिंदगी का नजरिया बदल देती हैं. जैसे “गुस्से में कभी सोने मत जाओ”, “पैसे को सिर्फ बचाने में मत लगाओ, खुशियां भी खरीदो”, और “फालतू की चिंता में वक्त बर्बाद मत करो.” कई मरीजों ने यह भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस उन पलों का होता है, जो उन्होंने काम के कारण परिवार के साथ नहीं बिताए. ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी सिर्फ काम या पैसे नहीं, बल्कि रिश्तों और खुशियों से बनती है.

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क्या है इस कहानी का संदेश?

यह कहानी सिर्फ एक महिला या लिपस्टिक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश देती है. डॉक्टर और नर्सों का कहना है कि आखिरी दिनों में लोग यही चाहते हैं कि वे जैसे हैं, वैसे ही महसूस करें. चाहे वह पसंदीदा परफ्यूम हो, मेकअप हो या छोटी-छोटी आदतें ये सब इंसान को सुकून देती हैं. इस घटना से यह साफ होता है कि हमें जिंदगी को टालना नहीं चाहिए, बल्कि हर दिन खुलकर जीना चाहिए. क्योंकि असली खुशी उन्हीं छोटे-छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.