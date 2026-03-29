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Hindi Newsजरा हटकेफर्स्ट आ सकता था लेकिन जानबूझकर क्यों हारा ये खिलाड़ी? वीडियो ने जीते लाखों दिल

फर्स्ट आ सकता था लेकिन जानबूझकर क्यों हारा ये खिलाड़ी? वीडियो ने जीते लाखों दिल

Sportsmanship in Cycling: साइकिल रेसिंग (Cycle Racing) का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां जीत की दहलीज से पहले साइकिल की चेन उतर जाती है. पीछे से आ रहे साइकिल सवार ने ऐसा कदम उठाया जिसने हार कर भी सबका दिल जीत लिया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:10 PM IST
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फर्स्ट आ सकता था लेकिन जानबूझकर क्यों हारा ये खिलाड़ी? वीडियो ने जीते लाखों दिल

Cycle Race Viral Video: कोई भी खेल सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं होता है, बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का भी एक तरीका है. खेल कोई भी हो, हार-जीत उसका एक हिस्सा है. लेकिन हार जीत ही सब कुछ तय नहीं करती है, अगर खिलाड़ी ने हारकर भी लोगों के दिल जीत लिए तो ये किसी 'जीत' से कम नहीं होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक खिलाड़ी ने खेल भावना दिखाते हुए लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया. चलिए जानते हैं कि ये खिलाड़ी 'साइकिल रेस' में जानबूझकर सेकेंड क्यों आया.

वायरल हो रहा वीडियो साइकिल रेसिंग (Cycle Racing) का है. रेस के दौरान आखिरी पलों में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. रेस में सबसे आगे चल रहे साइकिल सवार जीत की दहलीज पर था. इस दौरान अचानक साइकिल की चैन उतर गई. जीत की लाइन से कुछ मीटर की दूरी पर साइकिल की चेन उतरने से लगा कि अब वो हार जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने पैरों से साइकिल को धकेलता रहा. इस दौरान पीछे से बाकी साइकिल सवार तेजी से आ रहे थे. लेकिन पीछे आ रहे साइकिल सवार ने बड़ा दिल दिखाया और खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण पेश किया. चलिए जानते हैं खिलाड़ी ने क्या कदम उठाया.

खिलाड़ी ने ऐसे दिखाई खेल भावना

जैसे ही पीछे से आ रहे साइकिल सवार ने देखा कि आगे चल रहे साइकिल सवार की चेन उतर गई है. ऐसे में ये आगे निकलकर विनिंग लाइन क्रॉस करने के बजाए, ब्रेक लगाकर साइकिल की गति को धीमा कर लेता है और आगे वाले को जीतने देता है. जैसे ही साइकिल सवार ने विनिंग लाइन क्रॉस की तो तुरंत पीछे मुड़कर थम दिखाया और आभार व्यक्त किया. 

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जमकर हुई तारीफ

साइकिल सवार ने खेल भावना दिखाते हुए खुद को दुसरे नंबर पर रखा और सामने वाले को पहले नंबर पर आने का मौका दिया. अब ये खूबसूरत पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग खिलाड़ी के द्वारा दिखाई गई खेल भावना की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अंत में, यह दौड़ सिर्फ हार-जीत के बारे में नहीं रह गई. इस घटना ने सबको यह सिखाया कि असली जीत खेल जीतने में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, सम्मान और इंसानियत में होती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @whatsscoop नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 94 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कमेंट बॉक्स में खिलाड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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