हाय गर्मी... तपती छत पर डाला तेल और फोड़ दिया अंडा; बिना चूल्हे-आग के ऐसे पक गया ऑमलेट, वीडियो वायरल

Heatwave Man Fries Egg On Roof: इन दिनों उत्तर भारत समेत कई राज्यों में भीषण लू चल रही है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान करने लगती है और दोपहर तक हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं. सड़कें तप रही हैं, हवा गर्म भट्टी जैसी महसूस हो रही है और लोग जरूरी काम के बिना बाहर निकलने से बच रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने गर्मी की असली हालत दिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. उसने छत पर ऐसा प्रयोग किया, जिसे देखकर लोग कहने लगे कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली हुई है.

छत पर पहुंचा और शुरू किया अनोखा टेस्ट

वीडियो में एक शख्स तेज दोपहर में अपनी छत पर जाता दिखाई देता है. धूप इतनी तेज थी कि छत की फर्श आग की तरह तपती नजर आ रही थी. बताया गया कि यह वीडियो प्रयागराज और आसपास के इलाके का है, जहां इन दिनों तापमान काफी ऊपर पहुंच चुका है. गर्मी कितनी ज्यादा है, यह दिखाने के लिए शख्स ने सबसे पहले जमीन पर थोड़ा सरसों का तेल डाला. इसके बाद उसने उसी जगह पर कच्चा अंडा फोड़ दिया. पहले तो लोगों को लगा कि यह सिर्फ मजाक या कंटेंट बनाने का तरीका होगा, लेकिन आगे जो दिखाई दिया, उसने सबको चौंका दिया.

यह भी पढ़ें:- क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने 72 घंटे में बनाए 70 हजार मेंबर; महुआ मोइत्रा भी...

Add Zee News as a Preferred Source

बिना चूल्हे के पकने लगा अंडा

वीडियो में कुछ देर बाद अंडे का सफेद हिस्सा बदलता नजर आता है. सिर्फ सूरज की तेज गर्मी और तपती छत के कारण अंडा धीरे-धीरे पकता हुआ दिखाई देता है. हालांकि वह पूरी तरह ऑमलेट की तरह तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जमता हुआ दिखा. यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर लोग इसे गर्मी का रियलिटी टेस्ट बताने लगे. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि अगर छत का हाल ऐसा है, तो सड़क पर काम करने वालों की स्थिति कितनी मुश्किल होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा तापमान

इन दिनों उत्तर भारत के इलाकों में पारा लगातार ऊपर बना हुआ है. दोपहर के समय धूप इतनी तेज महसूस हो रही है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं. तेज गर्म हवाएं लोगों की परेशानी और बढ़ा रही हैं. कई इलाकों में दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली दिखाई दे रही हैं. गर्मी की वजह से लोग तरह-तरह के देसी उपाय भी अपना रहे हैं. कोई ठंडी चीजों का सहारा ले रहा है, तो कोई घर से बाहर निकलने का समय बदल रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एक यूजर ने लिखा कि दोपहर में बाहर निकलना अब ऐसा लग रहा है, जैसे खुद को तंदूर में डाल दिया हो. वहीं, एक अन्य ने कहा कि इस बार गर्मी इंसानों की परीक्षा लेने पर उतर आई है. कई लोगों ने इसे मजेदार जरूर बताया, लेकिन साथ ही गर्मी को लेकर चिंता भी जताई.

एक्सपर्ट्स की सलाह भी जरूरी

भीषण गर्मी के बीच डॉक्टर और मौसम एक्सपर्ट्स लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं. खासकर दोपहर के समय बेवजह बाहर निकलने से बचने की बात कही जा रही है. पानी ज्यादा पीने, शरीर को हाइड्रेट रखने और धूप से बचाव करने की सलाह दी जा रही है. क्योंकि इस समय छोटी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है और लोग इसे गर्मी की असली तस्वीर बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- चाय-कॉफी नहीं,हर दिन लीटर भर खून पीती है ये महिला! ब्लड देखते ही मुंह में आ जाता...