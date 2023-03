पृथ्वी का सबसे भारी और सबसे बड़ा सांप! डरावना विजुअल देखकर अटक गईं लोगों की सांसें

ये है सबसे डरावना और खतरनाक सांप

IFS सुशांत नंदा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "प्लैनेट के सबसे लंबे और सबसे भारी सांपों में से एक. जालीदार अजगर म्यांमार में अपने शिकार तक पहुंचने के लिए दीवार पर चढ़ जाता है." इसके अलावा, उन्होंने कैप्शन में आगे बताया, "रेटिकुलेटेड पायथन कंस्ट्रिक्टर होते हैं और शिकार का दम घोंटकर मार देते हैं. अजगर की दम घोंटने की शक्ति लगभग 14 PSI है जो इंसानों को मारने के लिए पर्याप्त है." जालीदार अजगर प्रजातियां दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी हैं. यह अजगर प्रजाति दुनिया का सबसे लंबा सांप है और सबसे भारी भी.

The longest & one of the heaviest snakes of planet. A Reticulated Python climbs the wall to reach out for its prey in Myanmar.

Reticulated Python are constrictors and kill prey by squeezing them to death. The python's squeezing force is about 14 PSI enough to kill human beings. pic.twitter.com/ruRFVNIFiP

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 29, 2023