Hindi Newsजरा हटके

वैज्ञानिकों को मिला दुनिया का सबसे भारी कीड़ा, वजन लंबाई जानकर चौंक जाएंगे आप

New Discovery: यूं तो दुनिया में अजीबोगरीब जीव जंतुओं से भरी हुई हैं इसी कड़ी में एक नए जीव की खोज हुई हैं. वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के घने वर्षावन में एक नए प्रकार के भारी भरकम कीट (Stick Insect) को खोजा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:31 PM IST
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया का वर्षावन घातक सांपों, मकड़ियों और रेंगने वाले खतरनाक जीवों का घर माना जाता है. इन्हीं जंगलों में वैज्ञानिकों को एक बड़ा कीट मिला है जो दिखने में तितली और टिड्डे जैसा है. इस नए कीट (Acrophylla alta) का वजन लगभग 44 ग्राम है और लम्बाई की बात करें तो 40 सेमी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये देश में पाई गई अब तक की सबसे भारी प्रजाति है.

दरअसल, इस खोज में एंगस एमॉट का बड़ा योगदान है. जेम्स कुक विश्वविद्यालय के एंगल एमॉट ने इस नई एक्रोफिला अल्टा प्रजाति की पहचान करने में मदद की है. उनका कहना है कि इस जीव का बड़ा आकार इसके ठंडे, गीले आवास के प्रति विकासवादी प्रतिक्रिया हो सकती है.

सीएनएन की रिपोर्ट की माने तो वैज्ञानिकों ने मीडिया के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि उनके शरीर का भार संभवतः उन्हें ठण्डी परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है, और इसीलिए वे लाखों वर्षों में इस विशाल कीट के रूप में विकसित हुए हैं. इसी के साथ उनका कहना है कि अभी तक जो हम जानते हैं उसके अनुसार ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे भारी कीट है.

इसके अलावा जानकारी देते हुए वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि ये इतने समय तक अज्ञात रहने के पीछे इसका निवास स्थान काफी दूर होना था. एमॉट ने कहा कि ये ऊंचाई वाले वर्षावन के एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि और भी ऊंचाई पर रहता है.  इस कीट के विशिष्ट अंडों के जरीए वैज्ञानिकों को इस नई प्रजाति की खोज करने में मदद हुई.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

निर्दोष शर्मा

