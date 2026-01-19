Advertisement
trendingNow13079866
Hindi Newsजरा हटकेचार मंजिला इमारत तक जमी बर्फ; एक ही रात में शहर बना बर्फ का पहाड़, VIDEO देख कांप उठे लोग

चार मंजिला इमारत तक जमी बर्फ; एक ही रात में शहर बना बर्फ का पहाड़, VIDEO देख कांप उठे लोग

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भीषण बर्फबारी ने शहर की रफ्तार थाम दी है. 3–4 मंजिला इमारतें बर्फ में दब गईं, दो लोगों की मौत हुई, इमरजेंसी लागू है, स्कूल-ट्रांसपोर्ट बंद हैं और हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चार मंजिला इमारत तक जमी बर्फ; एक ही रात में शहर बना बर्फ का पहाड़, VIDEO देख कांप उठे लोग

भारत में बर्फबारी का मजा लेने के लिए लोग कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड का रुख करते हैं. यहां बर्फ गिरते ही सैलानी खुश हो जाते हैं, कैमरे निकल आते हैं और ठंड भी रोमांच बन जाती है. लेकिन दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां बर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आफत बन जाती है. रूस के कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में हुई भीषण बर्फबारी ने ऐसा ही मंजर दिखाया है. यहां बर्फ ने पूरे शहर को जकड़ लिया है. हालत यह है कि रिहायशी इमारतें 3 से 4 मंजिल तक बर्फ में दब चुकी हैं. सड़कों से लेकर घरों की छत तक हर तरफ सफेद चादर बिछी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी.

रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका पेनिनसुला में पिछले दिनों भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह से रोक दिया. मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्राकृतिक आपदा में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सड़कें गायब हो गई हैं और कई इलाकों में घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. बर्फ की मोटी परत ने शहर को पूरी तरह ढक लिया है, जिससे सामान्य गतिविधियां ठप पड़ गई हैं.

 पूरे शहर में इमरजेंसी

Add Zee News as a Preferred Source

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी है. रूस की सरकार और आपातकालीन एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. इमरजेंसी सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है ताकि बर्फ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके. भारी मशीनों से सड़कों और इमारतों के आसपास जमी बर्फ हटाई जा रही है. प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सुरक्षित निकालने की है.

 

वायरल वीडियो में दिखा बर्फ में डूबा शहर

कामचटका के हालात बयां करते कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊंची-ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग आधी से ज्यादा बर्फ में दबी हुई हैं. कुछ इमारतों की चौथी मंजिल तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है. सड़कों, गाड़ियों और बिजली के खंभों पर बर्फ की मोटी परत जमी है. ये नजारे देखने में जितने अनोखे हैं, उतने ही डरावने भी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by  (@theaxedrop)

 स्कूल बंद, ट्रांसपोर्ट ठप… फिर भी लोग ले रहे मजा

लगातार बर्फबारी की वजह से पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह रोक दिया गया है. इमरजेंसी मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में बचावकर्मी घरों में फंसे बुजुर्गों तक पहुंचने के लिए बर्फ हटाते दिख रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इन हालात के बीच भी बच्चे और युवा बर्फ का मज़ा लेते नजर आ रहे हैं. कुछ वीडियो में बच्चे ऊंचे बर्फ के ढेर से फिसलते दिख रहे हैं, मानो आपदा में भी खुशी ढूंढ ली हो.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Heavy Snow FallHeavy Snow Fall in Russia

Trending news

BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच पर होकर भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच पर होकर भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?