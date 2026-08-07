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हाइट थी छोटी, लेकिन प्यार बहुत बड़ा... दुनिया के तानों के बीच इस कपल ने निभाया साथ, दिल छू रही अनीता और टिम की कहानी

अनीता और टिम की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. दोनों की कद-काठी में बड़ा अंतर है, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार, भरोसा और सम्मान की कोई कमी नहीं है. दुनिया ने उनकी जोड़ी पर सवाल उठाए और मजाक बनाया, लेकिन दोनों ने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. आज उनकी कहानी उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है, जो मानते हैं कि सच्चा प्यार शक्ल, हाइट या लोगों की सोच से नहीं, बल्कि दिल मिलने से बनता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:32 AM IST
हाइट थी छोटी, लेकिन प्यार बहुत बड़ा... दुनिया के तानों के बीच इस कपल ने निभाया साथ, दिल छू रही अनीता और टिम की कहानी
Image Credit: Image credit: anitaandtim.com

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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