पानी से बिस्किट का रहा था ये बुजुर्ग, फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स और फिर...
पानी से बिस्किट का रहा था ये बुजुर्ग, फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स और फिर...

जरूरतमंदों की मदद से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. आपने कई ऐसे लोगों के वीडियो देखे होंगे जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं. इस तरह के वीडियो दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए मोटीवेट करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:17 PM IST
पानी से बिस्किट का रहा था ये बुजुर्ग, फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स और फिर...

Viral Video: जरूरतमंदों की मदद से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. आपने कई ऐसे लोगों के वीडियो देखे होंगे जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं. इस तरह के वीडियो दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए मोटीवेट करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स बुजुर्ग की ऐसी मदद करता है कि वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

कैसे मदद करता है ये शख्स?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग फुटपाथ पर बैठा है और बिस्किट को पानी में डुबोकर खा रहा है. इसको ऐसी हालत में देखना किसी के लिए भी मुश्किल होगा. वीडियो से पता चलता है​ कि ये बुजुर्ग व्यक्ति देख नहीं सकते हैं. उसके बाद वहां एक शख्स खाने की थाली लेकर पहुंचता है. बुजुर्ग के पास पहुंचकर साइड में जूते उतारकर उसी के पास में बैठ जाता है. इसके बाद वो खाने की थाली खोलकर अपने हाथों से इस बुजुर्ग को खाना खिलाता है. इतना ही नहीं, खुद भी वहीं पर बैठकर उनके साथ खाता है. खाना खाने के बाद कुछ पैसे देता है और गले लगाता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग कमेंट बॉक्स में जमकर तारीफ कर रहे हैं.
किसने डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iamhussainmansuri नाम के वेरिफाइड अकाउंट से अपलोड किया जाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 13 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "आप इन लोगों के लिए जमीन पर ही स्वर्ग बना रहे हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई जैसा आपका नाम वैसा आपका काम. अल्लाह आपको और नवाजे. आप मैरे लिए प्रेरणा हो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

