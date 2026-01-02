हाथ आया पर मुंह नहीं लगा, बिल्ली से छूटकर इस जानवर के चंगुल में फंसा चूहा

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने खतरनाक होते हैं जिन्हें देखकर ही रूह कांप जाती है. इसके अलावा जानवरों के फनी वीडियो भी वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट दुख जाता है. कई बार जानवर अपनी ही हरकतों में फंस जाते हैं तो कई बार शिकार ही खुद शिकार के चंगुल में फंस जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे.

पहले से खराब थी चूहे की किस्मत?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है. चूहा जाल पर चढ़ रहा होता है और बिल्ली उसकी पूंछ पकड़ लेती है. इसके बाद काफी मशक्कत के बाद बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है और जाल से दूर फर्श पर लाकर छोड़ देती है. जैसे ही बिल्ली कुछ सेकेंड के लिए रिलेक्स होती है चूहे को भागने का मौका मिल जाता है और चूहा बिल्ली को चकमा देकर भाग जाता है. चूहा बिल्ली से छूटकर जाल के दूसरी और पहुंच जाता है और बिल्ली देखती रह जाती है. लेकिन चूहे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था. जब चूहा बिल्ली से जान बचाकर भाग रहा था तभी मुर्गी के चंगुल में आ गया और मुर्गी का भोजन बन गया. ये चूहा बिल्ली की कहानी में मुर्गी की एंट्री किसी ने नहीं सोची थी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @deeleted666 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.