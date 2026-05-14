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Hindi Newsजरा हटकेक्या आपने देखा है सिर्फ औरतों का देश? इस खूबसूरत आइलैंड पर मर्दों का आना है सख्त मना, आए तो...

क्या आपने देखा है सिर्फ औरतों का देश? इस खूबसूरत आइलैंड पर मर्दों का आना है सख्त मना, आए तो...

क्या आपने सुना है उस आइलैंड के बारे में जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं? समंदर के बीच एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर महिला देखती है लेकिन पुरुषों के लिए वहां के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं. न कोई पुरुष, न कोई रोक-टोक. आखिर क्यों बनाया गया यह अनोखा ठिकाना? पूरी कहानी यहां पढ़ें. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 14, 2026, 07:24 AM IST
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क्या आपने देखा है सिर्फ औरतों का देश? इस खूबसूरत आइलैंड पर मर्दों का आना है सख्त मना, आए तो...

SuperShe Island Finland: अगर आप सोचते हैं कि आजादी सिर्फ ख्यालों में होती है तो महिलाओं को फिनलैंड के सुपरशी आइलैंड के बारे में जरूर जानना चाहिए. यह जगह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित एहसास है. फिनलैंड के शांत समंदर के बीच बसा यह टापू आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून का दूसरा नाम है. यहां पहुंचने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है जहां कोई पुरुष नहीं होता.

क्रिस्टीना रोथ का अनोखा सपना

इस आइलैंड को बनाने का विचार मशहूर बिजनेस वुमन क्रिस्टीना रोथ के मन में आया. वह चाहती थीं कि दुनिया में एक ऐसी जगह हो जहां महिलाएं बिना किसी डर या झिझक के अपनी मर्जी से रह सकें. लगभग 8.4 एकड़ में फैला यह द्वीप उन महिलाओं के लिए है जो खुद को फिर से ढूंढना चाहती हैं. यहां आने वाली महिलाओं को 'सुपरशी' कहा जाता है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना जानती हैं.

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क्या मिलता है यहां के मेहमानों को?

सुपर शी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, यहां का नजारा किसी सपने से कम नहीं है. चारों तरफ ऊंचे पेड़, चट्टानें और कांच जैसा साफ पानी है. रहने के लिए यहां बेहद आलीशान विला और छोटे-छोटे सुंदर घर (कॉटेज) बने हैं. हर कमरे में आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको शाही एहसास कराती हैं. यहां का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है.

दिनचर्या जो बदल दे आपकी सोच

सुपरशी आइलैंड पर दिन की शुरुआत समुद्र के किनारे योग के साथ होती है. यहां महिलाएं साथ मिलकर हाइकिंग पर जाती हैं और जंगलों की ताजी हवा का आनंद लेती हैं. इसके अलावा यहां का स्पा सेंटर मसाज और ब्यूटी ट्रीटमेंट के जरिए आपको भीतर से तरोताजा कर देता है. यहां कई तरह की वर्कशॉप भी होती हैं जहां महिलाएं एक-दूसरे से नई चीजें सीखती हैं.

खाने-पीने का शुद्ध अनुभव

यहां के खाने की चर्चा पूरी दुनिया में है. खेतों से सीधे ताजी सब्जियां और फल मंगाए जाते हैं जिनसे बेहतरीन व्यंजन तैयार होते हैं. यहां भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह परोसा जाता है. समुद्र की लहरों के बीच बैठकर खाना खाना एक यादगार अनुभव बन जाता है. इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत यहां का सिस्टरहुड है. यहां महिलाएं अपनी कहानियां शेयर करती हैं और एक-दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं. यहां बनी दोस्ती और यादें ताउम्र साथ रहती हैं. यह स्थान साबित करता है कि जब महिलाएं साथ आती हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं. यह वाकई में महिलाओं के लिए धरती का स्वर्ग है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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