ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

Land Rover Village: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से लगभग 23 किलोमीटर दूर बसा माने भंजांग भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित एक छोटा लेकिन बेहद अनोखा गांव है. यह जगह अपने पहाड़ी दृश्यों, बादलों से लिपटी वादियों और खासकर वहां चलने वाली विंटेज लैंड रोवर जीपों के लिए प्रसिद्ध है. यहां हर घर के बाहर पुरानी लैंड रोवर नजर आ जाएगी,कुछ तो 1950 के दशक की हैं.

इन लैंड रोवर्स का इतिहास क्या है और गांव तक कैसे पहुंचीं ये गाड़ियां?

कहा जाता है कि आज़ादी से पहले यहां रहने वाले अंग्रेज़ अपने साथ ये लैंड रोवर लेकर आए थे. बाद में जब वे लौटे तो उन्होंने ये गाड़ियां स्थानीय लोगों को सौंप दीं. तब से लेकर आज तक माने भंजांग के लोग इन्हें चलाते हैं. यही गाड़ियां अब गांव की पहचान बन चुकी हैं और यहीं से इस जगह को मिला नाम , “द लैंड रोवर विलेज”. ये विंटेज कारें इतनी पुरानी हैं कि अगर उन्हें नीलामी में बेचा जाए तो हर शख्स लखपति-करोड़पति बन जाए.

क्यों खास हैं ये पुरानी गाड़ियां?

भले ही इन गाड़ियों की उम्र सत्तर साल से ज़्यादा हो चुकी हो, लेकिन इनकी ताकत अब भी बरकरार है. ये लैंड रोवर जीपें हिमालय की कठिन और खतरनाक सड़कों पर बिना रुके चलती हैं. इनकी मजबूत बॉडी और पुराने इंजन इन्हें आज भी पहाड़ों का राजा बनाते हैं. स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इनसे सफर करना पसंद करते हैं.

क्या इन लैंड रोवर्स की वजह से बढ़ा है माने भंजांग का पर्यटन?

ये विंटेज टैक्सियां यहां आने वाले सैलानियों को सन्दकफू ट्रेक के शुरुआती बिंदु तक पहुंचाती हैं,जो दुनिया भर के ट्रेकर्स के लिए एक सपनों की जगह है. रास्ते में पर्यटक माउंट एवरेस्ट और आसपास की खूबसूरत घाटियों का नजारा भी देख सकते हैं. इस वजह से स्थानीय लोगों की आजीविका भी इन गाड़ियों पर निर्भर है.

क्या इंटरनेट पर भी छाया है यह ‘लैंड रोवर विलेज’?

हाल ही में माने भंजांग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें इसकी सुंदरता और अनोखी परंपरा ने लोगों का दिल जीत लिया. एक यूजर ने लिखा, “विरासत और साहसिकता का मिलन कुछ ऐसा ही है.” जबकि दूसरे ने कहा, “मेरे पिता के पास 1983 में दार्जिलिंग में वह लैंड रोवर जीप थी.” लोगों के लिए यह नॉस्टेलजिया और प्राइड दोनों ही है.

क्या माने भंजांग सिर्फ एक गांव है या एक जीवित विरासत?

माने भंजांग सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि चलती-फिरती विरासत है. यहां इतिहास संग्रहालयों में नहीं, सड़कों पर दौड़ता है. ये गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं बल्कि गांव की पहचान, गर्व और आर्थिक आधार हैं. ब्रिटिश काल की यादें और आधुनिक पर्यटन का संगम बनकर यह जगह भारत-नेपाल सीमा का सबसे अनोखा रत्न साबित होती है.