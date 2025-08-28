400 साल पुराने घर की रेनोवेशन के दौरान कपल को मिला ऐसा राज़, देखकर दंग रह गए लोग!

Viral News: अक्सर पुराने घरों में छिपे राज लोगों को हैरान कर देते हैं. ब्रिटेन में ओलिविया और जैक मनरो नाम के कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने 2023 में 400 साल पुराना एक घर खरीदा और उसे उसकी पुरानी शान में लौटाने का निश्चय किया. रेनोवेशन के दौरान उन्हें कई अनोखी चीजें मिलीं, लेकिन हाल ही में हुई खोज ने सभी को चौंका दिया.

दरअसल घर की मरम्मत के दौरान दंपति ने अपने बगीचे में खुदाई करते समय एक 72 फीट गहरा कुआं खोज निकाला. उन्होंने बताया कि यह खोज पूरी तरह संयोग से हुई. कुआं सदियों पुराना है और अच्छी तरह से संरक्षित दिखाई देता है. ओलिविया और जैक ने बताया कि रेनोवेशन के दौरान उन्हें पहले भी घर की दीवारों के पीछे एक पुराना फायरप्लेस मिला था. इन खोजों ने उनके घर को और भी ऐतिहासिक और खास बना दिया.

बगीचे में मिला रहस्यमयी कुआं

जब ओलिविया बगीचे में मिट्टी हटा रही थीं तो उन्हें ईंटों का गोल घेरा दिखाई दिया. जिज्ञासा बढ़ी तो उनके पति ने गहराई से देखा और पता चला कि यह एक साधारण गड्ढा नहीं बल्कि 72 फीट गहरा कुआं है. कपल हैरान रह गया कि इतने सालों तक यह कुआं छिपा कैसे रहा.

रेनोवेशन और सुरक्षा के उपाय

शुरुआत में कपल ने कुएं को ढककर छोड़ दिया क्योंकि घर के बाकी हिस्सों की मरम्मत जरूरी थी. हाल ही में उन्होंने कुएं को दोबारा खोला और इसकी मरम्मत शुरू की. ईंटों की मजबूत दीवार बनाई गई और ऊपर लोहे की जाली लगाई गई. जल्द ही इसमें ढक्कन, लाइटिंग और पंप भी लगाए जाएंगे.

पुराने जमाने की कारीगरी पर हैरानी

ओलिविया ने कहा कि जब भी वह कुएं में झांकती हैं, तो उस दौर की कारीगरी देखकर हैरान रह जाती हैं। सोचती हैं कि इतने साल पहले इसे किस तकनीक से बनाया गया होगा और किसने इसका इस्तेमाल किया होगा. इसके बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूज़र्स मजेदार कमेंट्स करने लगे. किसी ने लिखा कि पुराने कुओं में लोग कीमती सामान या हथियार छुपाते थे. कईयों ने सुझाव दिया कि हो सकता है इसमें कोई खजाना भी हो.