हमारी डिग्री पर थूक दिया... ठेके पर पुताई करने आया था पेंटर, सैलरी पता चली तो हिल गया मालकिन का दिमाग!

High Rise Painter Salary: ऊंची इमारत पर काम कर रहे एक पेंटर से हुई आम बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जब उसकी सैलरी और खेती से होने वाली कमाई ने लोगों की सोच बदल दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:48 PM IST
High-Rise Building Worker: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो पहली नजर में बेहद सामान्य लगता है. एक महिला ऊंची इमारत पर काम कर रहे पेंटर से हल्की-फुल्की बातचीत करती दिखती है. पेंटर सेफ्टी हार्नेस के सहारे ऊंचाई पर काम कर रहा होता है और महिला नीचे से उससे सवाल पूछती है. लेकिन जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, वीडियो का रुख पूरी तरह बदल जाता है.

महिला ने पेंटर से ऐसा क्या पूछ लिया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर सानिया मिर्जा नाम की यूजर ने शेयर किया है. वह हिंदी में पेंटर से पूछती हैं कि इतनी ऊंचाई पर हार्नेस पहनकर काम करने से पीठ में दर्द नहीं होता क्या. मजाकिया लहजे में वह यह भी कहती हैं कि इतनी रिस्क वाला काम है, तो कमाई भी अच्छी ही होगी. पेंटर बिना काम रोके बेहद शांति से जवाब देता है कि उसे किसी तरह का दर्द नहीं होता और वह हर महीने करीब 35 हजार रुपये कमाता है. यह सुनते ही महिला चौंक जाती हैं और यही पल वीडियो को वायरल मोड़ पर ले जाता है. लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा काम करने वाला व्यक्ति इतनी सैलरी कमा रहा होगा.

पेंटर की पढ़ाई और परिवार का जिक्र क्यों?

बातचीत के दौरान पेंटर बताता है कि वह पढ़ा-लिखा है और उसके पास डिग्री भी है. वह यह भी बताता है कि उसके भाई आर्मी में हैं और बहन बिहार पुलिस में काम करती हैं. यह जानकारी सामने आते ही लोगों की उस सोच पर सवाल उठने लगते हैं, जिसमें कुछ पेशों को कमतर माना जाता है. बात यहीं खत्म नहीं होती. पेंटर आगे बताता है कि पेंटिंग के साथ-साथ वह खेती भी करता है. जब उससे पूछा जाता है कि खेती से कितनी कमाई होती है, तो वह बताता है कि गन्ना बेचकर सालाना करीब 10 लाख रुपये कमा लेता है. यह आंकड़ा सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स और ज्यादा हैरान हो जाते हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि लोग सिर्फ कमाई देखते हैं, मेहनत और जान जोखिम में डालने वाले काम को नहीं. किसी ने कहा कि सफलता को सिर्फ पैसे से नहीं मापा जाना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो साबित करता है कि किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

