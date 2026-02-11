Advertisement
trendingNow13106158
Hindi Newsजरा हटकेहाईवे पर तेज रफ्तार बस ने कुचल दी पानी की बोतलें, पुलिस वाले ने खुद बढ़ाया हाथ और पेश की इंसानियत की मिसाल

हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने कुचल दी पानी की बोतलें, पुलिस वाले ने खुद बढ़ाया हाथ और पेश की इंसानियत की मिसाल

Viral Video: हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने पानी की बोतलें कुचल दी. इस दौरान पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाया और इंसानियत की मिसाल पेश की. वीडियो में देखें पुलिस वाले ने पानी बेचने वाली की मदद कैसे की.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने कुचल दी पानी की बोतलें, पुलिस वाले ने खुद बढ़ाया हाथ और पेश की इंसानियत की मिसाल

Viral Video: बिजी हाईवे पर अक्सर ड्राइवर और यात्रियों के लिए पानी और खाने पीने की चीजें बेचने वाले आते रहते हैं. ये ज्यादातर टोल पर मिलते हैं जहां. पर गाड़ी रुकते है या धीमी होती है. ऐसे में हाथों मे सामान लेकर बस में चढ़ना या उतरना आसान नहीं होता है. हाईवे पर पानी की बोतल बेचने वाले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि उसकी पानी की बोतलों को बस कुचल कर चली जाती है और सारी बोतलें रोड पर बिखर जाती हैं. ऐसे में वो काफी चिंतित और हैरान दिखाई देता है. आसपास के लोग कुछ मदद नहीं कर रहे थे. इस दौरान एक पुलिसकर्मी सामने आता है और ऐसे मदद कर सबका दिल जीत लेता है. चलिए देखते हैं पुलिस वाले ने इस व्यक्ति की कैसे मदद की.

पुलिस वाले ने कैसे की मदद?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हाईवे पर पानी की बोतल बेच रहे शख्स का गत्ते का डिब्बा टूट जाता है जिस कारण सारी बोतलें रोड पर गिर जाती हैं. इससे पहले वो खुद को संभाल पाता तभी पीछे से आ रही बस बोतलों को कुचलकर चली जाती है. इस दौरान कुछ बोतलें सही सलामत रहती हैं. तभी वहां उस व्यक्ति की मदद के लिए एक पुलिसकर्मी पहुंचता है और तेज चलते हाईवे के बीच बोतलों को उठाता है. सारी बोतलें सड़क किनारे लाता है और नए डिब्बे में रखवाता है. इतना ही नहीं, ये पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के साथ ट्रक ड्राइवर्स को पानी की बोतल बेचता है और उसकी मदद करता है. ऐसे में उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाने के लिए ये काफी शानदार कमद था. 

यह भी पढ़ें: प्लेटफॉर्म पर टाइम पर पहुंची बर्फ से जमी ट्रेन, इस देश की पंक्चुअलिटी देख दुनिया हैरान!

Add Zee News as a Preferred Source

 

ये है वीडियो का कैप्शन
ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @comedyculture.in नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कैप्शन लिखा गया है, बिजी राजमार्ग पर, एक पानी विक्रेता को तब अचानक भारी नुकसान उठाना पड़ा, जब उसकी बोतलें एक तेज रफ्तार बस के नीचे कुचल गई. इस दौरान असहाय और चिंतित होकर, उसने देखा कि उसके आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे थे. निराशा के इस पल में, एक पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और सच्ची करुणा या दया दिखाई. पहले उन्होंने टूटी हुई बोतलों को इकट्ठा किया, बोतल बेच रहे शख्स को मुआवजा दिलाया और सहायता प्रदान की. इंसानियत और दयालुता के इस कदम ने लोगों का दिल जीत लिया. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 51 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें: इस मंदिर के सामने ट्रेन भी मारकर जाती है सलामी! यात्री ने VIDEO बनाकर दिखाया पूरा सच

 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं. पूरा कमेंट सेक्शन रेड हार्ट और मुस्कुराते हुए इमोजी से भरा हुआ है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस