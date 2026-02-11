हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने कुचल दी पानी की बोतलें, पुलिस वाले ने खुद बढ़ाया हाथ और पेश की इंसानियत की मिसाल

Viral Video: बिजी हाईवे पर अक्सर ड्राइवर और यात्रियों के लिए पानी और खाने पीने की चीजें बेचने वाले आते रहते हैं. ये ज्यादातर टोल पर मिलते हैं जहां. पर गाड़ी रुकते है या धीमी होती है. ऐसे में हाथों मे सामान लेकर बस में चढ़ना या उतरना आसान नहीं होता है. हाईवे पर पानी की बोतल बेचने वाले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि उसकी पानी की बोतलों को बस कुचल कर चली जाती है और सारी बोतलें रोड पर बिखर जाती हैं. ऐसे में वो काफी चिंतित और हैरान दिखाई देता है. आसपास के लोग कुछ मदद नहीं कर रहे थे. इस दौरान एक पुलिसकर्मी सामने आता है और ऐसे मदद कर सबका दिल जीत लेता है. चलिए देखते हैं पुलिस वाले ने इस व्यक्ति की कैसे मदद की.

पुलिस वाले ने कैसे की मदद?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हाईवे पर पानी की बोतल बेच रहे शख्स का गत्ते का डिब्बा टूट जाता है जिस कारण सारी बोतलें रोड पर गिर जाती हैं. इससे पहले वो खुद को संभाल पाता तभी पीछे से आ रही बस बोतलों को कुचलकर चली जाती है. इस दौरान कुछ बोतलें सही सलामत रहती हैं. तभी वहां उस व्यक्ति की मदद के लिए एक पुलिसकर्मी पहुंचता है और तेज चलते हाईवे के बीच बोतलों को उठाता है. सारी बोतलें सड़क किनारे लाता है और नए डिब्बे में रखवाता है. इतना ही नहीं, ये पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के साथ ट्रक ड्राइवर्स को पानी की बोतल बेचता है और उसकी मदद करता है. ऐसे में उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाने के लिए ये काफी शानदार कमद था.

ये है वीडियो का कैप्शन

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @comedyculture.in नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कैप्शन लिखा गया है, बिजी राजमार्ग पर, एक पानी विक्रेता को तब अचानक भारी नुकसान उठाना पड़ा, जब उसकी बोतलें एक तेज रफ्तार बस के नीचे कुचल गई. इस दौरान असहाय और चिंतित होकर, उसने देखा कि उसके आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे थे. निराशा के इस पल में, एक पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और सच्ची करुणा या दया दिखाई. पहले उन्होंने टूटी हुई बोतलों को इकट्ठा किया, बोतल बेच रहे शख्स को मुआवजा दिलाया और सहायता प्रदान की. इंसानियत और दयालुता के इस कदम ने लोगों का दिल जीत लिया. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 51 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं. पूरा कमेंट सेक्शन रेड हार्ट और मुस्कुराते हुए इमोजी से भरा हुआ है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.