'क्या वो भूत था...', पहाड़ों पर शख्स को दिखी ऐसी चीज, खड़े हो गए रोंगटे, वीडियो ने सबको किया हैरान

Rare illusion: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो सामने आते हैं. खासकर मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने बाद से इस तरह के वीडियो की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी तरह का एक वीडियो एक माउंटेन हाइकर ने शेयर किया जिसमें उसको पहाड़ पर दिखाई दी धूंधली परछाई ने घोस्ट करार दिया था. अब उस वीडियो परछाई को लेकर खुलासा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि यह कोई एआई जनरेटिड वीडियो या भूत नहीं बल्कि प्रकृति का डरावना और खूबसूरत नजारा है.

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हाइकर पहाड़ी के दूसरे तरफ जब कैमरा को घुमाता है तो वहां दूर बादलों के बीच रोशनी और धुएं से घिरी एक परछाई दिखाई दे रही है. जिसको लेकर वो हैरान रह जाता है. वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई परछाई दूर पहाड़ी पर खड़ी है और उसके पीछे सूरज जैसी रोशनी नजर आ रही है. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट भी किए हैं. किसी ने इसे नेचुरल पावर, तो किसी ने भगवान का दर्जा दिया. कुछ यूजर्स ने इसे भूत तक कहा लेकिन ऐसा नहीं हैं.

भूत नहीं, खूबसूरत नजारा

दरअसल हाइकर की तरफ से वीडियो में दिखाई दे रहा नजारा डरावना लेकिन बड़ा खूबसूरत है. क्योंकि, ऐसा बहुत कम लोगों को देखने का सौभाग्य मिलता है. न तो कोई भूत है और न कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो, ये एक ब्रोकन स्पेक्टर है. जो रेयर इल्यूजन है, जिसमें आपके पीछे से सूरज आपकी परछाई को पहाड़ की धूंध पर डालता है और इंद्रधनुष उसको घेरता दिखाई देता है. ये नजारा पहली बार 1780 में रिकॉर्ड किया गया था, तब कुछ लोगों ने इसे आत्मा समझ लिया था लेकिन वास्तव में यह कुदरत का खूबसूरत नजारा है, जो कभी कभार और खुशकिस्मत लोगों को देखने को मिलता है.