कुत्ते पर फ्यूल टैंक बांधकर तेल लेने पहुंचा शख्स, पेट्रोल पंप वाले भी रह गए हैरान, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया में फ्यूल संकट का खतरा बढ़ रहा है. इस बीच पेट्रोल पंप पर लोग फ्यूल भरवाने के लिए अनोखे जुगाड़ ढूंढ रहे हैं. इस बीच एक शख्स ने ऐसा दिमाग लगाया जिसे देख सब हैरान हैं. जब बोतल में पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो इस व्यक्ति ने कुत्तों को ही बाइक बना लिया. जी हां, देखें कैसे ये शख्स कुत्ते के साथ पेट्रोल पंप पहुंच गया. कुत्ते को देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर वाहनों की भीड़ लगी है. लेकिन इस बीच सबकी निगाह एक ही शख्स पर है. ये व्यक्ति अपने साथ एक कुत्ते को लेकर आया है. पेट्रोल लेने के लिए शख्स ने कुत्ते की कमर पर बाइक का फ्यूल टैंक बांध दिया है. जैसे ही कुत्ता पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो पेट्रोल वाले ने भी कुत्ते की कमर पर लगे फ्यूल टैंक में पेट्रोल भर दिया.

कुत्ते को देख हैरान रह गए लोग

इस दौरान सब लोग इस नजारे को हैरानी से देखते रहे. यहां तक की एक व्यक्ति कुत्ते के साथ फोटो भी खिंचवाने लगा. लोग अपना नंबर छोड़ इस कुत्ते को देख हैरान थे. ये व्यक्ति पेट्रोल भरवाकर ऐसे जा रहा है जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो. कुत्ता इस दौरान काफी शांत नजर आता है. किसी ने इस मजेदार घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है. वीडियो देख लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे है. आइए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhartiyalast24hrr नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3.7 मिलियन व्यूज और 91 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट किए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.