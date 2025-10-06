सिर्फ एक मछली के लिए बांग्लादेश ने उतार दी पूरी सेना! हेलिकॉप्टर से हो रही है निगरानी, जानें क्या है इस मछली का 'सीक्रेट'?

Hilsa Fish Bangladesh Protection: बांग्लादेश में इन दिनों एक मछली ने पूरे देश की नज़रें खींच ली हैं. यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि हिल्सा मछली है, जिसे बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली माना जाता है और दुनियाभर में इसकी डिमांड है. प्रजनन के समय यह समुद्र से नदियों में लौटती है, खासकर पद्मा जैसी नदियों में, जिससे मछुआरों की आमदनी बढ़ती है. लेकिन इस दौरान अवैध शिकार रोकने के लिए बांग्लादेश ने पूरे सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं. युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और गश्ती विमान तैनात किए गए हैं. देशभर में हिल्सा की सुरक्षा के लिए यह अभियान तीन हफ्ते तक जारी रहेगा.

हिल्सा मछली की खासियत और प्रजनन

हिल्सा मछली को सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है. यह समुद्री मछली है जो प्रजनन के दौरान समुद्र से नदियों में लौटती है और अंडे देती है. बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में इसे बहुत पसंद किया जाता है. हर साल बंगाल की खाड़ी से लौटते समय यह बड़ी संख्या में नदियों में आती है. इसकी वजह से मछुआरों की आमदनी बढ़ती है. लेकिन प्रजनन काल में अवैध शिकार रोकने के लिए बांग्लादेश ने मछली पकड़ने पर 4 से 25 अक्टूबर तक तीन हफ़्ते का प्रतिबंध लगाया है.

सुरक्षा और निगरानी अभियान

बांग्लादेश के रक्षा बल ने हिल्सा मछली की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत 17 नौसेना युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं. रक्षा बल 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं ताकि मछली को अवैध रूप से पकड़ा न जा सके. मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों में यह सुरक्षा अभियान सख्ती से लागू किया गया है. ढाका में हिल्सा की कीमत 2,200 टका प्रति किलोग्राम तक होती है. भारत के मछली पकड़ने वाले बेड़े गंगा नदी और उसके डेल्टा से मछली पकड़ते हैं, जिससे पश्चिम बंगाल और कोलकाता जैसे महानगरों की मांग पूरी होती है.

हिल्सा की घटती संख्या और पर्यावरणीय चिंताएं

हिल्सा मछली की ज्यादा मांग और अत्यधिक शिकार से इसकी संख्या घट रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में बदलाव नदी के निचले इलाकों में प्रजनन के लिए बाधा पैदा कर रहे हैं. जहाजों की आवाजाही और प्रदूषण भी मछलियों को अंडे देने में परेशानी दे रहे हैं. वर्ल्डफिश के पूर्व प्रमुख एमडी अब्दुल वहाब ने कहा कि हिल्सा को प्रजनन के लिए शांत और निर्बाध जल की आवश्यकता होती है. उन्होंने निगरानी के लिए ड्रोन का सुझाव भी दिया.

आर्थिक महत्व और मछुआरों के लिए चुनौती

बांग्लादेश में हर साल करीब 3,87,000 हिल्सा मछली का उत्पादन होता है और इसका बाजार 158.7 अरब टका मूल्य का है. यह उत्पादन देश के कुल मछली उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत और जीडीपी का 1 प्रतिशत है. प्रजनन काल में मछुआरों के लिए 25 किलोग्राम चावल आवंटित किया गया है, लेकिन मछुआरों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है. दुनिया में करीब 75 प्रतिशत हिल्सा मछली बांग्लादेश से आती है. पिछले साल इसे भौगोलिक पहचान भी मिली. सुरक्षा अभियान और प्रतिबंध के बावजूद हिल्सा की सुरक्षा और मछुआरों का जीवन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.