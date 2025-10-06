Advertisement
trendingNow12950604
Hindi Newsजरा हटके

सिर्फ एक मछली के लिए बांग्लादेश ने उतार दी पूरी सेना! हेलिकॉप्टर से हो रही है निगरानी, जानें क्या है इस मछली का 'सीक्रेट'?

Hilsa Fish Bangladesh Protection: बांग्लादेश ने हिल्सा मछली की सुरक्षा के लिए तीन हफ़्ते का प्रतिबंध और 17 युद्धपोत, हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं. प्रजनन के दौरान यह मछली समुद्र से नदियों में लौटती है. अत्यधिक शिकार, जलवायु बदलाव और प्रदूषण से संख्या घट रही है. मछुआरों को 25 किलोग्राम चावल दिया गया, लेकिन चुनौती बनी हुई है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ एक मछली के लिए बांग्लादेश ने उतार दी पूरी सेना! हेलिकॉप्टर से हो रही है निगरानी, जानें क्या है इस मछली का 'सीक्रेट'?

Hilsa Fish Bangladesh Protection: बांग्लादेश में इन दिनों एक मछली ने पूरे देश की नज़रें खींच ली हैं. यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि हिल्सा मछली है, जिसे बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली माना जाता है और दुनियाभर में इसकी डिमांड है. प्रजनन के समय यह समुद्र से नदियों में लौटती है, खासकर पद्मा जैसी नदियों में, जिससे मछुआरों की आमदनी बढ़ती है. लेकिन इस दौरान अवैध शिकार रोकने के लिए बांग्लादेश ने पूरे सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं. युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और गश्ती विमान तैनात किए गए हैं. देशभर में हिल्सा की सुरक्षा के लिए यह अभियान तीन हफ्ते तक जारी रहेगा.

हिल्सा मछली की खासियत और प्रजनन

हिल्सा मछली को सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है. यह समुद्री मछली है जो प्रजनन के दौरान समुद्र से नदियों में लौटती है और अंडे देती है. बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में इसे बहुत पसंद किया जाता है. हर साल बंगाल की खाड़ी से लौटते समय यह बड़ी संख्या में नदियों में आती है. इसकी वजह से मछुआरों की आमदनी बढ़ती है. लेकिन प्रजनन काल में अवैध शिकार रोकने के लिए बांग्लादेश ने मछली पकड़ने पर 4 से 25 अक्टूबर तक तीन हफ़्ते का प्रतिबंध लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 सुरक्षा और निगरानी अभियान

बांग्लादेश के रक्षा बल ने हिल्सा मछली की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत 17 नौसेना युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं. रक्षा बल 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं ताकि मछली को अवैध रूप से पकड़ा न जा सके. मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों में यह सुरक्षा अभियान सख्ती से लागू किया गया है. ढाका में हिल्सा की कीमत 2,200 टका प्रति किलोग्राम तक होती है. भारत के मछली पकड़ने वाले बेड़े गंगा नदी और उसके डेल्टा से मछली पकड़ते हैं, जिससे पश्चिम बंगाल और कोलकाता जैसे महानगरों की मांग पूरी होती है.

 हिल्सा की घटती संख्या और पर्यावरणीय चिंताएं

हिल्सा मछली की ज्यादा मांग और अत्यधिक शिकार से इसकी संख्या घट रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में बदलाव नदी के निचले इलाकों में प्रजनन के लिए बाधा पैदा कर रहे हैं. जहाजों की आवाजाही और प्रदूषण भी मछलियों को अंडे देने में परेशानी दे रहे हैं. वर्ल्डफिश के पूर्व प्रमुख एमडी अब्दुल वहाब ने कहा कि हिल्सा को प्रजनन के लिए शांत और निर्बाध जल की आवश्यकता होती है. उन्होंने निगरानी के लिए ड्रोन का सुझाव भी दिया.

आर्थिक महत्व और मछुआरों के लिए चुनौती

बांग्लादेश में हर साल करीब 3,87,000 हिल्सा मछली का उत्पादन होता है और इसका बाजार 158.7 अरब टका मूल्य का है. यह उत्पादन देश के कुल मछली उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत और जीडीपी का 1 प्रतिशत है. प्रजनन काल में मछुआरों के लिए 25 किलोग्राम चावल आवंटित किया गया है, लेकिन मछुआरों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है. दुनिया में करीब 75 प्रतिशत हिल्सा मछली बांग्लादेश से आती है. पिछले साल इसे भौगोलिक पहचान भी मिली. सुरक्षा अभियान और प्रतिबंध के बावजूद हिल्सा की सुरक्षा और मछुआरों का जीवन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Hilsa Fish Bangladesh Protection

Trending news

CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ