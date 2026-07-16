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शादी के दिन गायब हुआ बैंड वाला, घंटों अटकी रही बारात; अब कंज्यूमर कोर्ट ने दिलाया 39 हजार रुपये का मुआवजा

हिमाचल प्रदेश में एक परिवार ने बेटे की शादी के लिए पहले से बैंड बुक किया था, लेकिन शादी वाले दिन बैंड वाला ही गायब हो गया. मजबूरी में परिवार को आखिरी समय पर दूसरा बैंड बुलाना पड़ा. मामला कंज्यूमर आयोग पहुंचा, जहां आयोग ने इसे सेवा में बड़ी लापरवाही मानते हुए बैंड संचालक को 39 हजार रुपये देने का आदेश सुनाया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:53 PM IST
शादी के दिन गायब हुआ बैंड वाला, घंटों अटकी रही बारात; अब कंज्यूमर कोर्ट ने दिलाया 39 हजार रुपये का मुआवजा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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