/शादी के दिन गायब हुआ बैंड वाला, घंटों अटकी रही बारात; अब कंज्यूमर कोर्ट ने दिलाया 39 हजार रुपये का मुआवजा

शादी-ब्याह में बैंड की धुन पूरे माहौल को खास बना देती है. बारात बिना बैंड के निकल जाए, ऐसा शायद ही कोई परिवार चाहता होगा. लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब बेटे की शादी वाले दिन पहले से बुक किया गया बैंड समय पर नहीं पहुंचा.
बारात निकलने का समय हो चुका था. रिश्तेदार और मेहमान तैयार थे, लेकिन बैंड का कहीं पता नहीं था. परिवार ने कई बार फोन किया. पहले तो भरोसा दिलाया गया कि बैंड रास्ते में है, लेकिन थोड़ी देर बाद फोन ही बंद हो गया. आखिर में परिवार को जल्दबाजी में दूसरा बैंड बुलाना पड़ा, जिसके लिए ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का है. शिकायतकर्ता ने अपने बेटे की शादी 5 फरवरी 2026 को तय की थी. शादी की तैयारियों के तहत करीब एक महीने पहले पांच सदस्यों वाले ब्रास बैंड की बुकिंग कराई गई थी. बैंड संचालक के साथ 9 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था. बुकिंग पक्की करने के लिए परिवार ने करीब 4,200 रुपये एडवांस भी दे दिए थे. परिवार को भरोसा था कि शादी वाले दिन सारी व्यवस्था समय पर हो जाएगी. लेकिन शादी के दिन जो हुआ, उसने पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया.
शिकायत के मुताबिक, तय समय बीतने के बाद भी बैंड नहीं पहुंचा. परिवार ने कई बार बैंड वाले को फोन किया. शुरुआत में उसने कहा कि बैंड रास्ते में है और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा. लेकिन समय बीतता गया और बारात रुक गई. इसके बाद जब दोबारा फोन किया गया, तो पहले कॉल उठनी बंद हो गई और फिर मोबाइल फोन ही स्विच ऑफ हो गया. बारात को ज्यादा देर तक रोकना संभव नहीं था. ऐसे में परिवार ने आनन-फानन में दूसरा बैंड बुलाया. चूंकि यह बहुत जल्दी की गई व्यवस्था थी, इसलिए उन्हें 10 हजार रुपये खर्च करने पड़े.
शादी के बाद परिवार ने इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया. उनका कहना था कि एडवांस लेने के बावजूद बैंड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा. इसी वजह से उन्होंने कांगड़ा जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि बैंड संचालक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और शादी जैसे अहम मौके पर परिवार को मुश्किल में छोड़ दिया.
आयोग की तरफ से बैंड संचालक को नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने न तो आयोग में पेश होना जरूरी समझा और न ही अपना पक्ष रखा. लगातार नोटिस मिलने के बावजूद जब वह सुनवाई में शामिल नहीं हुआ, तो आयोग ने मामले की सुनवाई एकतरफा जारी रखी. आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए दस्तावेजों और बयानों का किसी ने खंडन नहीं किया, इसलिए उन्हें सही माना गया. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एडवांस लेने के बाद तय सेवा उपलब्ध न कराना साफ तौर पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में आता है.
मामले की सुनवाई के बाद जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने बैंड संचालक के खिलाफ फैसला सुनाया. आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए. आयोग ने बैंड संचालक को 14 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया. इसमें एडवांस राशि और दूसरे बैंड पर हुआ अतिरिक्त खर्च शामिल है. इसके अलावा मानसिक परेशानी और असुविधा को देखते हुए 15 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया. वहीं, 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देने को कहा गया. इस तरह कुल मिलाकर बैंड संचालक को 39 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. आयोग ने यह भी कहा कि इस राशि पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.
शादी की सेवाओं में लापरवाही पड़ सकती है भारी
आयोग के इस फैसले को ऐसे मामलों में अहम माना जा रहा है, जहां शादी या दूसरे कार्यक्रमों के लिए एडवांस लेकर सेवा देने का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में उसे पूरा नहीं किया जाता. शादी जैसे खास मौके पर छोटी सी लापरवाही भी पूरे कार्यक्रम का माहौल बिगाड़ सकती है. ऐसे में अगर कोई सर्विस देना वाला व्याक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो उपभोक्ता कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
यह मामला उन लोगों के लिए भी एक सीख है, जो शादी या किसी बड़े आयोजन के लिए पहले से बुकिंग कराते हैं. किसी भी सेवा की बुकिंग करते समय रसीद, एडवांस भुगतान का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजात संभालकर रखने चाहिए. अगर तय सेवा समय पर नहीं मिलती और इससे आर्थिक या मानसिक नुकसान होता है, तो उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है. यह फैसला बताता है कि उपभोक्ता अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अदालतें भी उनके पक्ष में सख्त फैसला सुना सकती हैं.