/सामने खड़ी थी मौत, फिर भी 7 महीने के मासूम को बचाने दौड़ा एंबुलेंस कर्मचारी; हिमाचल के वीडियो ने जीता लोगों का दिल

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे ही एक हादसे के बीच चंबा जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक एंबुलेंस कर्मचारी मुश्किल हालात के बीच इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिखाई देता है, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है.
वीडियो में सड़क का एक हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से बंद दिखाई देता है. रास्ते पर पत्थर गिरे हुए हैं और आसपास का इलाका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं दिखता. इसी दौरान एक एंबुलेंस कर्मचारी 7 महीने के बच्चे को कंबल में लपेटकर सीने से चिपकाता है और तेजी से एंबुलेंस की ओर दौड़ पड़ता है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी लगातार तेजी से दौड़ता रहता है, ताकि जितनी जल्दी हो सके बच्चे को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके. कुछ ही दूरी पर दूसरी तरफ एंबुलेंस खड़ी रहती है, जहां पहुंचते ही वह बच्चे को सुरक्षित अंदर पहुंचा देता है. इसके बाद वीडियो में एक महिला और एक पुरुष भी उसी रास्ते से जल्दी-जल्दी गुजरते नजर आते हैं. माना जा रहा है कि ये बच्चे के माता-पिता हैं. दोनों किसी तरह भूस्खलन वाले हिस्से को पार कर एंबुलेंस तक पहुंच जाते हैं. आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित वाहन में सवार हो जाता है.
हालांकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड की यह क्लिप लोगों के दिलों को छू गई. जिस तरह एंबुलेंस कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना पहले मासूम की जान बचाने को प्राथमिकता दी, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया. इंटरनेट पर कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोग ही असली हीरो होते हैं, जो मुश्किल समय में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं.
He deserves all the fame and applause
An ambulance staff member in Chamba carried a 7-month-old baby through a dangerous stretch of falling stones, putting his own life at risk so the little one could make it to safety. pic.twitter.com/8VIRZhZAMt
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 23, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने एंबुलेंस कर्मचारी की बहादुरी की सराहना की. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि इस कर्मचारी को उसके साहस और सेवा भावना के लिए सरकारी स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि असली बहादुरी वही होती है, जब कोई अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे की जिंदगी बचाने की कोशिश करे. कई लोगों ने बच्चे और उसके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.
इस घटना के बाद कई लोगों ने पहाड़ी इलाकों की सड़क व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाओं पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि हर साल बारिश के मौसम में हिमाचल और दूसरे पहाड़ी राज्यों में सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे मरीजों और आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर ऐसे इलाकों में बेहतर सड़कें और वैकल्पिक रास्ते हों, तो लोगों की जान जोखिम में डालने की नौबत ही नहीं आए.
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं आम हो जाती हैं. कई गांवों का संपर्क घंटों या कई बार दिनों तक कट जाता है. ऐसे हालात में सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को होती है. आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी ऐसे समय में लगातार जोखिम उठाकर लोगों तक पहुंचते हैं. कई बार उन्हें सड़क बंद होने पर पैदल ही मरीजों तक जाना पड़ता है या स्ट्रेचर और दूसरे साधनों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान तक लाना पड़ता है.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस घटना की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. वीडियो में दिखाई गई जगह और घटना को लेकर अलग-अलग दावे भी सामने आए हैं. फिर भी वीडियो ने लोगों के बीच इंसानियत, साहस और ड्यूटी के प्रति समर्पण को लेकर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है.
कई बार बड़ी खबरें किसी बड़े बयान या राजनीतिक घटना से नहीं, बल्कि एक छोटे से इंसानी कदम से बनती हैं. चंबा का यह वायरल वीडियो भी उसी तरह की कहानी है. एक एंबुलेंस कर्मचारी ने यह दिखा दिया कि ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं होती, बल्कि कई बार किसी की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है. चाहे इस घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी हो, लेकिन वीडियो ने लाखों लोगों को यह जरूर याद दिलाया है कि असली हीरो वही होते हैं, जो मुश्किल वक्त में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं.