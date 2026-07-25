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सामने खड़ी थी मौत, फिर भी 7 महीने के मासूम को बचाने दौड़ा एंबुलेंस कर्मचारी; हिमाचल के वीडियो ने जीता लोगों का दिल

हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक ऐसा साहसिक वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में एक एंबुलेंस कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना लैंडस्लाइड वाले खतरनाक रास्ते से 7 महीने के मासूम बच्चे को सीने से लगाकर दौड़ता नजर आ रहा है. चारों तरफ गिरते पत्थरों और बंद सड़क के बीच उसने पहले बच्चे को सुरक्षित एंबुलेंस तक पहुंचाया, फिर उसके माता-पिता भी किसी तरह वहां पहुंचे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:44 AM IST
सामने खड़ी थी मौत, फिर भी 7 महीने के मासूम को बचाने दौड़ा एंबुलेंस कर्मचारी; हिमाचल के वीडियो ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: X/@iNikhilsaini

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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