'हिमाचल कराह रहा है, मत आओ यहां...', Delhi-NCR की प्रदूषित हवा से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भागे लोग, लेकिन वहां पहुंचते ही जाम ने निकाल दी...

Himachal Viral Traffic Video: दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा से राहत पाने के लिए लोग हिमाचल की ओर भाग रहे हैं, लेकिन रोहतांग पास समेत पहाड़ी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम में फंस गए. वायरल वीडियो ने ओवरटूरिज्म, प्रदूषण और पहाड़ों पर बढ़ते दबाव की चिंता बढ़ा दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:02 PM IST
दिल्ली-NCR की जहरीली हवा ने लोगों की सांसें मुश्किल कर दी हैं. AQI ‘Very पुअर’ और ‘सीवियर’ के बीच झूल रहा है. ऐसे में राहत की उम्मीद लेकर लोग पहाड़ों की ओर भाग रहे हैं. लेकिन जिस सुकून की तलाश थी, वही सफर जाम और अव्यवस्था में फंस गया. हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास, जहां आमतौर पर बर्फबारी और पीक टूरिस्ट सीजन में भीड़ दिखती है, इस बार बिना बर्फ और बिना छुट्टियों के ही जाम से जूझता नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रदूषण से बचने की यह भगदड़ पहाड़ों पर भारी पड़ रही है?

रोहतांग पास का वीडियो क्यों बना चर्चा का विषय

हिमाचल का रोहतांग पास इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वजह है एक वीडियो, जिसमें पहाड़ों की संकरी सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं. यह नजारा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि न तो बर्फबारी हुई है और न ही कोई लंबी छुट्टियां चल रही हैं. आमतौर पर ऐसा ट्रैफिक पीक टूरिस्ट सीजन में ही देखने को मिलता है. लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इतनी भीड़ अचानक कहां से आ गई.

वीडियो में क्या दिखा और यूजर ने क्या सवाल उठाया

यह वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर निखिल सैनी ने शेयर किया है. क्लिप में साफ दिखता है कि रोहतांग पास पर ट्रैफिक पूरी तरह थम चुका है. गाड़ियां रेंग भी नहीं पा रहीं. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, “हानिकारक AQI से छुटकारा पाना है या कुछ और? ये किसी शहर की सड़क नहीं, रोहतांग पास है. न बर्फ, न छुट्टियां, फिर भी इतना ट्रैफिक.” उनका सवाल जल्द ही हजारों लोगों की आवाज बन गया.

 

क्या दिल्ली की जहरीली हवा बनी इस भीड़ की वजह

इस अचानक बढ़ी भीड़ को दिल्ली-NCR की खराब एयर क्वालिटी से जोड़कर देखा जा रहा है. मंगलवार को दिल्ली का AQI 380 तक पहुंच गया, जो ‘Very Poor’ कैटेगरी में आता है. स्मॉग इतना घना था कि विजिबिलिटी कम हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया. बुधवार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन AQI 329 पर ही बना रहा. ऐसे हालात में लोग साफ हवा की तलाश में पहाड़ों की ओर निकल पड़े, जिससे रोहतांग जैसे इलाकों पर अचानक दबाव बढ़ गया.

ओवरटूरिज्म और पहाड़ों पर बढ़ता खतरा

वीडियो सामने आने के बाद ओवरटूरिज्म को लेकर चिंता फिर से तेज हो गई है. यूजर्स ने लिखा कि सोशल मीडिया रील्स और बिना प्लानिंग ट्रिप्स पहाड़ों को पिकनिक स्पॉट बना रही हैं. कुछ ने चेतावनी दी कि अगर भीड़ प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले सालों में ये खूबसूरत जगहें बर्बाद हो जाएंगी. रोहतांग पास का यह जाम सिर्फ ट्रैफिक की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Himachal Viral Traffic Video

