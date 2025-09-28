Advertisement
दुनिया की वो रहस्यमयी झील, जिसमें छिपा है अरबों का खजाना, नाग-नागिन करते हैं रक्षा

Himachal Pradesh Kamrunag Lake: हिमाचल प्रदेश के मंडी के पास कमरुनाग झील में अरबों का खजाना छिपा है. भक्त मनोकामना पूरी होने पर सोने-चांदी के गहने झील में डालते हैं. माना जाता है कि इसकी रक्षा जहरीला नाग करता है और यह झील सीधे पाताल लोक तक जाती है, इसलिए कोई इसे निकालने की हिम्मत नहीं करता.

 

Sep 28, 2025
Mysterious Lake: दुनियाभर में ऐसी कई जगहें हैं, जहां अरबों-खरबों का खजाना आज भी जमीन में दफन है. कुछ खजानों के बारे में इंसान जानते तक नहीं हैं, वहीं कुछ खजानों तक चाहकर भी नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला खजाना भारत के हिमाचल प्रदेश की एक रहस्यमय कमरुनाग झील में छिपा हुआ है. यह झील मंडी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर रोहांडा के घने जंगलों में स्थित है. इस झील के बारे में सदियों से यह माना जाता रहा है कि इसके अंदर अरबों का खजाना मौजूद है. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी ने भी इस खजाने को निकालने की हिम्मत नहीं की है, जिसकी वजह बेहद ही दिलचस्प और डरावनी है.

सदियों पुरानी परंपरा से जमा हुआ खजाना

इस झील के पास एक बेहद प्रसिद्ध कमरुनाग मंदिर है, जिसकी वजह से यह जगह स्थानीय लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. झील में खजाना होने की मुख्य वजह यहां की एक सदियों पुरानी परंपरा है. कहा जाता है कि जो भी भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे सोने-चांदी के गहने और रुपये-पैसे इस झील में भगवान को समर्पित कर देते हैं. भक्तों का मानना है कि यह भगवान का खजाना है. इसी परंपरा के कारण समय के साथ इस झील में अरबों का बहुमूल्य खजाना जमा हो गया है, जिसे निकालने की कल्पना करना भी आसान नहीं है.

जहरीला नाग करता है खजाने की रखवाली

इस खजाने को छूने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है, और इसके पीछे मुख्य कारण है मान्यताएं और लोक-कथाएं. स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार, इस झील में पड़े खजाने की रखवाली एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा नाग करता है. यह भी कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इस खजाने को निकालने की कोशिश की, तो वह नाग उसे पल भर में ही मार देगा. यह डर इतना गहरा है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस खजाने के लालच में इस झील में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका है. इसी खौफ की वजह से यह खजाना आज भी सुरक्षित है.

पाताल लोक तक जाती है ये झील

कमरुनाग झील से जुड़ी एक और हैरान करने वाली मान्यता है. लोगों का मानना है कि यह झील सीधे पाताल लोक तक जाती है, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. इस मान्यता के कारण भी कोई व्यक्ति झील में उतरने या तैरने की कोशिश नहीं करता है. भक्त यहां आकर भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की गुहार लगाते हैं और बदले में, उनकी इच्छाएं पूरी होने पर वे सोने-चांदी के आभूषण झील में डालकर भगवान को धन्यवाद देते हैं. इस तरह, अनोखी संस्कृति और डर का यह मिश्रण ही इस झील को भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाता है, जहां अरबों का खजाना आज भी सुरक्षित है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

