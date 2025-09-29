Advertisement
1660 से चली आ रही है ये अनोखी परंपरा! कुल्लू दशहरा का वो रोचक रहस्य, जिसे जान चौंक जाएंगे आप

Kullu Dussehra: कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में 1660 से मनाया जा रहा सात दिन का भव्य उत्सव है. भगवान रघुनाथ के आगमन से शुरू होकर रथयात्रा, देवी-देवताओं की हाजिरी और सातवें दिन लंका दहन तक इसका आयोजन होता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:51 PM IST
Kullu Dussehra News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का दशहरा देशभर के अन्य दशहरा उत्सवों से बिल्कुल अलग है. यहां न रावण का पुतला फूंका जाता है और न ही त्योहार से पहले किसी रामलीला का आयोजन किया जाता है. कुल्लू दशहरा आराध्य देव भगवान रघुनाथ के आगमन के साथ शुरू होता है और सात दिन तक पूरे जोश और धूमधाम के साथ मनाया जाता है. पहले दिन भव्य रथयात्रा निकाली जाती है, जिसमें घाटी के देवी-देवता हाजिरी भरते हैं. इसे घाटी के देवी-देवताओं का महाकुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में देवी-देवता रथयात्रा में शामिल होते हैं.

कब और कैसे शुरू हुआ कुल्लू दशहरा

भगवान रघुनाथ के किरदार दानवेंद्र सिंह बताते हैं कि कुल्लू दशहरा की शुरुआत 1660 में हुई. स्थानीय बोली में इसे ‘विदा दशमी’ भी कहा जाता है. रामायण के अनुसार, भगवान राम ने पहले दुर्गा का आराधना किया और दसवें दिन लंका पर चढ़ाई की. रावण की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई. पहले यहां पूर्णिमा के दिन लंका दहन मनाया जाता था, लेकिन कभी-कभी पूर्णिमा का दिन बदलाव के कारण देवी-देवताओं के आने में दिक्कत होती थी. इसलिए तय किया गया कि दशहरा उत्सव के सातवें दिन लंका दहन किया जाएगा और तब से कुल्लू दशहरा सात दिनों तक मनाया जाने लगा.

बिजली महादेव का अहम योगदान

कुल्लू दशहरा में रथयात्रा के दौरान सभी देवी-देवताओं का विशेष महत्व है. लेकिन बिजली महादेव की मौजूदगी रथयात्रा के लिए अनिवार्य मानी जाती है. भगवान रघुनाथ के रथ के बाईं ओर पीछे बिजली महादेव रहते हैं और उनके बिना रथयात्रा शुरू नहीं होती. रथयात्रा के बाद ही कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है और यह सात दिन तक चलता है. इस दौरान भगवान रघुनाथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और सातवें दिन लंका दहन के बाद मंदिर में लौटते हैं.

देवी-देवताओं का महाकुंभ

कुल्लू दशहरा में सभी देवी-देवता रथयात्रा में भाग लेकर रावण बध की प्रक्रिया में मदद करते हैं. रामायण के अनुसार, रावण वध से पहले सभी देवी-देवता भगवान श्री राम के पास आकर अपनी सहायता देते हैं. इसी परंपरा का पालन यहां दशहरा उत्सव में होता है. रथयात्रा में शामिल हर देवी-देवता उत्सव को भव्य और मनोरम बना देता है, जिससे यह उत्सव स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक बन जाता है.

सात दिन का धूमधाम और अनोखी परंपरा

कुल्लू दशहरा सात दिनों तक चलता है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है. हर दिन भक्त और पर्यटक इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं, भगवान रघुनाथ को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं. सातवें दिन लंका दहन के साथ उत्सव का समापन होता है. यह परंपरा 1660 से चली आ रही है और अपनी भव्यता और अनोखी रीति-रिवाजों के कारण देशभर में प्रसिद्ध है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Kullu Dussehra

