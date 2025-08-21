Video: हिमाचल में ये कैसे बह रही दूध वाली नदी? भयंकर बारिश के बाद दिखा ऐसा नजारा! क्या है वीडियो की सच्चाई?

Dudh Ki Nadi: हिमाचल प्रदेश को अपनी खूबसूरती और हसीन वादियों के लिए जाना जाता है. सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बना हुआ है लेकिन इस बार वजह पहाड़ या बर्फ नहीं बल्कि दूध की नदी है. जी हां, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूध की नदियां देखने को मिल रही है. इसे देखने के बाद आंखों को एक सुकून मिल सकता है. झरने की तरह पहाड़ों से आ रहा सफेद, दुधिया रंग का पानी कुछ पल का सुकून दे सकता है लेकिन आपको हैरान भी कर सकता है. आखिर क्या वजह है कि इस तरह के रंग का पानी हो गया है? क्या ये सच में दूध की नदी है? ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं. आइए हिमाचल की इस दूध वाली नदी के बारे में जानते हैं.

हिमाचल में कहां दिखी दूध की नदी?

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में दूध की नदी देखी गई है. दरअसल, आनी उपमंडल के कराणा क्षेत्र में 20 अगस्त, बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला है. यहां के खड्ड में पूरा नाला सफेद रंग का देखने को मिला जिसे लोगों द्वारा दूध की नदी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है.

दूध गिरा और बन गया नाला- ‘दूध की नदी’

जानकारी के अनुसार कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के कराणा क्षेत्र में खड्ड में लगभग 2000 लीटर दूध बह गया और इस वजह से नाले के पानी का रंग सफेद हो गया. स्थानीय लोगों समेत सोशल मीडिया पर वीडियो को देखने वाला हर शख्स हैरान है. दूध गिरने से पानी पूरा दूध जैसा हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

क्या है वीडियो की सच्चाई?

दरअसल, पिछले कई दिनों से कुल्लू में बरसात हो रही है. बारिश न रुकने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हैं. स्कूल, दफ्तर समेत सड़के तक बंद हैं. इतना ही नहीं, कई जगहों पर बिजली तक नहीं पहुंच पा रही है. अधिक बारिश के कारण कराणा दुग्ध समिति से चिलिंग प्लांट तक दूध भी नहीं पहुंच पाया. प्लांट तक पहुंचने में दूध खराब हो गया जिसे समिति को वापस दे दिया और फिर खराब दूध को खड्ड में बहा दिया. इस वजह से खड्ड का पानी दूध की तरह सफेद हो गया.

“Dhoodh ki nadiyan” got real in Himachal Pradesh! Heavy rain and landslides caused power outage and road block at Karana Milk Collection Center, Kullu. 2000 liters of milk spoiled and was drained into the river. pic.twitter.com/FdYUrkPAv7 — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 20, 2025

अजूबा समझने लगे थे ग्रामीण

खराब दूध को आनी खड्ड में फेंक देने से नाले का पानी दूध जैसा सफेद हो गया और सभी ग्रामीणों को ये एक अजूबा लगा. बाद में उन्हें जानकारी हुई कि 2000 लीटर दूध को खड्ड में बहाया गया है जो पानी में बहकर पहुंचा है. बताया जा रहा है कि समय पर दूध न पहुंचने और खराब होने से समिति को करीब 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

