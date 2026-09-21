/एयर होस्टेस की ट्रेनिंग छोड़ थामा ट्रक का स्टीयरिंग: हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनीं नेहा ठाकुर; जज्बे को सलाम कर रहे लोग

नेहा ठाकुर का ट्रकों से रिश्ता कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. इसकी शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी. मंडी में पली-बढ़ीं नेहा के पिता खुद ट्रक चलाते थे. कई बार वह इसी ट्रक से उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे. तब से उनके मन में ट्रक को लेकर एक अलग ही लगाव हो गया था.
एक बच्ची के लिए इतना बड़ा ट्रक अपने आप में कौतूहल की चीज था. लेकिन नेहा के लिए यह सिर्फ देखने भर की गाड़ी नहीं रही. धीरे-धीरे उन्हें ट्रक चलाने वाले पिता का काम पसंद आने लगा. पिता ही उनके लिए पहले रोल मॉडल बने और ट्रकों के प्रति उनकी दिलचस्पी समय के साथ और गहरी होती चली गई.
नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बिल्कुल अलग करियर का रास्ता चुना. वह चंडीगढ़ पहुंचीं और एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ली. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर वह ट्रक चलाती नजर आएंगी. एयर होस्टेस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी नेहा का मन उस काम में ज्यादा समय तक नहीं लगा. द बेटर इंडिया के अनुसार, बचपन से जिस चीज को करीब से देखा था, उसका आकर्षण उन्हें दोबारा सड़क पर खींच लाया. आखिरकार उन्होंने अपने मन की सुनी और ट्रक ड्राइविंग को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया.
नेहा ने साल 2022 में ट्रक चलाना शुरू किया. यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग को आमतौर पर पुरुषों का काम माना जाता है. लेकिन नेहा के पास सबसे बड़ा सहारा उनके पिता का था. पिता ने बेटी के फैसले का समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया. इसके बाद नेहा ने सड़क पर अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की. पहाड़ी रास्ते, लंबी दूरी के सफर और ट्रक की जिम्मेदारी धीरे-धीरे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए.
हिमाचल की सड़कों पर ड्राइविंग अपने आप में चुनौती भरा काम है. घुमावदार पहाड़ी रास्ते, बारिश, ढलान और कई जगह संकरी सड़कें ड्राइवर की अच्छी-खासी परीक्षा लेती हैं. नेहा ने इन चुनौतियों को अपनी राह का हिस्सा बना लिया. वह ट्रक लेकर ऐसे रास्तों पर भी जाती हैं, जिन्हें कई ट्रक ड्राइवर पसंद नहीं करते. एक बार उन्होंने ऐसे ही एक मुश्किल रूट पर ट्रक चलाते हुए वीडियो बनाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो उसे लाखों व्यूज मिले. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इतनी कम उम्र की एक महिला पहाड़ी रास्ते पर इतने बड़े ट्रक को इतनी सहजता से चला रही थी.
नेहा की कहानी सिर्फ ट्रक चलाने तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपनी रोड लाइफ को सोशल मीडिया पर भी दिखाना शुरू कर दिया. ट्रक स्टार्ट करने के साथ उनका कैमरा भी शुरू हो जाता है. बारिश में सफर हो, पहाड़ों का खूबसूरत नजारा हो, ट्रक में सामान लोड करना हो या फिर उसे उतारना, नेहा अपनी जिंदगी के इन छोटे-बड़े पलों को कैमरे में कैद करती हैं. उनके लिए यह कोई अलग से बनाया गया कंटेंट नहीं है. यही उनकी असली जिंदगी है और यही उनकी कहानी भी है.
नेहा का मानना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हर बार किसी नए ट्रेंड के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती. उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही इतनी अलग है कि उसमें अपने आप कई कहानियां निकल आती हैं. एक दिन मुश्किल पहाड़ी रूट पर ट्रक चलाना उनके लिए सामान्य सफर था, लेकिन सोशल मीडिया पर देखने वालों के लिए वह हैरान करने वाला अनुभव बन गया. इसी तरह हर नया सफर उनके लिए एक नया वीडियो और एक नई कहानी लेकर आता है.
नेहा की इस पूरी यात्रा में उनके पिता की भूमिका सबसे खास रही है. जिस ट्रक ने बचपन में उन्हें आकर्षित किया था, उसी ट्रक के स्टेयरिंग तक पहुंचने में पिता का भरोसा उनके लिए बड़ा सहारा बना. बचपन में पिता उन्हें ट्रक से स्कूल छोड़ते थे. आज वही बेटी खुद ट्रक चलाकर सड़कों पर निकलती है. इस सफर में करियर बदला, मंजिल बदली, लेकिन ट्रक से जुड़ा वह बचपन का रिश्ता आज भी कायम है.
नेहा की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक तय रास्ते पर चलने के बजाय अपनी पसंद को प्राथमिकता दी. एयर होस्टेस की ट्रेनिंग से लेकर ट्रक के स्टेयरिंग तक पहुंचना उनके करियर का बड़ा बदलाव था. साल 2022 से ट्रक चलाने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपने लिए एक अलग पहचान बनाई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी रोड लाइफ की झलक लोगों तक पहुंचाई. उनकी कहानी बताती है कि करियर का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता. कभी-कभी बचपन का शौक ही आगे चलकर जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है.
आज नेहा के लिए ट्रक सिर्फ रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है. पहाड़ों की सड़कें, बारिश, सामान से लदा ट्रक और लंबा सफर उनके रोज के अनुभव हैं. इन्हीं अनुभवों को वह कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाती हैं. एयर होस्टेस बनने का सपना देखने वाली लड़की का ट्रक के स्टेयरिंग तक पहुंचना भले ही एक बड़ा बदलाव हो, लेकिन नेहा ने साबित किया है कि अपने मन का काम चुनने की कोई तय सीमा नहीं होती. उनके लिए हर नया सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि एक नई कहानी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.