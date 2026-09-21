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एयर होस्टेस की ट्रेनिंग छोड़ थामा ट्रक का स्टीयरिंग: हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनीं नेहा ठाकुर; जज्बे को सलाम कर रहे लोग

हिमाचल प्रदेश के मंडी की नेहा ठाकुर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. बचपन में पिता को ट्रक चलाते देखकर उनके मन में इस गाड़ी को लेकर अलग ही दिलचस्पी पैदा हुई. पढ़ाई के बाद एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ली, लेकिन मन आखिरकार पहाड़ों की सड़कों और ट्रक के स्टेयरिंग तक पहुंच गया. साल 2022 में उन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया और देखते ही देखते उनकी पहचान हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के तौर पर होने लगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 21, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:06 AM IST
एयर होस्टेस की ट्रेनिंग छोड़ थामा ट्रक का स्टीयरिंग: हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनीं नेहा ठाकुर; जज्बे को सलाम कर रहे लोग
Image Credit: हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर! Image credit: instagram/@Creators

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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