हिमाचल के जंगल में विदेशी पर्यटकों की 'साइ पार्टी', सिगरेट-धुआं और म्यूजिक का तगड़ा जलवा, देखें वीडियो

Himachal Pradesh Viral Video: हिमाचल के कसोल से वायरल वीडियो में विदेशी पर्यटक जंगल के बीच ‘साइ पार्टी’ करते दिखे. सिगरेट, म्यूजिक और डांस से भरे इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. लोग इसे पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:13 PM IST
हिमाचल के जंगल में विदेशी पर्यटकों की 'साइ पार्टी', सिगरेट-धुआं और म्यूजिक का तगड़ा जलवा, देखें वीडियो

Viral Video: हिमाचल प्रदेश के कसोल इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी पर्यटक जंगल के बीच ‘साइ पार्टी’ करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग सिगरेट पीते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते और तेज़ संगीत पर नाचते दिखाई दे रहे हैं. एक महिला को हवा में झूले की तरह रस्सी से लटकते हुए भी देखा गया, जो सिगरेट पीते हुए पार्टी का हिस्सा बनी हुई थी. यह दृश्य देखकर लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या इको-सेंसिटिव इलाके में ऐसी पार्टियों की अनुमति होनी चाहिए.

वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

यह वीडियो सप्ताहांत के दौरान सामने आया और कुछ ही घंटों में हज़ारों बार देखा गया. हालांकि वीडियो का सही स्थान और तारीख अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यूज़र्स का दावा है कि यह हिमाचल के कुल्लू जिले के कसोल इलाके का है. कसोल अपनी खूबसूरत वादियों और विदेशी सैलानियों के बीच मशहूर जगहों में गिना जाता है. नेटिज़न्स में इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है, कुछ लोगों ने इसे पर्यावरण के लिए खतरा बताया, तो कुछ ने स्थानीय प्रशासन पर निगरानी में लापरवाही के आरोप लगाए.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर कई यूज़र्स ने अपनी नाराज़गी जाहिर की. एक ने लिखा, “लगता है कसोल अब गलत गतिविधियों का हॉटस्पॉट बन गया है.” दूसरे यूज़र ने कहा, “स्थानीय सरकार को कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के नाम पर सब कुछ सही नहीं हो सकता.” लोगों का कहना है कि पर्यटन से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को फायदा तो होता है, लेकिन अनियंत्रित पार्टियां और विदेशी प्रभाव स्थानीय संस्कृति और प्रकृति दोनों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं.

 

‘साइ पार्टी’ की बढ़ती संस्कृति पर चिंता

कसोल और मनाली में पिछले कुछ सालों से ट्रांस और ‘साइ पार्टी’ कल्चर तेजी से बढ़ा है. इन आयोजनों में न सिर्फ भारतीय बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल होते हैं. हालांकि, इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, कचरा फैलना, तेज़ म्यूजिक से ध्वनि प्रदूषण और जंगलों का नुकसान. पर्यावरणविदों का कहना है कि ऐसी अनधिकृत पार्टियां स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही हैं. ‘साइ पार्टी’ दरअसल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक इवेंट होता है, जिसमें तेज़ बीट्स, ट्रांस लाइट्स और मुक्त अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है. लेकिन कई बार ये इवेंट्स कानून और पर्यावरण दोनों की सीमाएं लांघ देते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

