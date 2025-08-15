Video: पहाड़ की सड़कों पर लड़की ने झमाझम दौड़ाई बस, जरा देखें कि लोगों के चेहरे पर आया कैसा रिएक्शन?
Video: पहाड़ की सड़कों पर लड़की ने झमाझम दौड़ाई बस, जरा देखें कि लोगों के चेहरे पर आया कैसा रिएक्शन?

Woman Bus Driver: हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नेहू ठाकुर पेशे से बस और ट्रक ड्राइवर हैं. पहाड़ी इलाकों में बड़े-बड़े वाहनों को संभालना अपने आप में चुनौती भरा काम है, लेकिन नेहू इसे बेहतरीन तरीके से करती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:30 PM IST
Video: पहाड़ की सड़कों पर लड़की ने झमाझम दौड़ाई बस, जरा देखें कि लोगों के चेहरे पर आया कैसा रिएक्शन?

Himachal Pradesh Woman Bus Driver: एक महिला का बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों को चलाना अब भी बहुत लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है. हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नेहू ठाकुर पेशे से बस और ट्रक ड्राइवर हैं. पहाड़ी इलाकों में बड़े-बड़े वाहनों को संभालना अपने आप में चुनौती भरा काम है, लेकिन नेहू इसे बेहतरीन तरीके से करती हैं. वह अपने काम के पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया, जिसमें वह बस स्टैंड पर बस चलाते हुए लोगों की प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड करती नजर आ रही हैं.

वीडियो में क्या खास था?

नेहू ठाकुर ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि जब लोग एक महिला को बस ड्राइव करते देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव कैसे होते हैं. उस दिन बस स्टैंड पर भारी ट्रैफिक था और उन्हें बस निकालने में करीब 10 मिनट लग गए. इस दौरान एक बड़ी भीड़ बस को देखती रही और कई लोग तो बस खड़े होकर घूरते रह गए. नेहू ने कहा कि इस व्लॉग का मकसद सिर्फ उन रिएक्शन्स को दिखाना था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nehu (@nehuthakur2529)

 

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और लोगों ने नेहू ठाकुर की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “मेरा रिएक्शन तो था – ओह डैम गर्ल!” एक और ने कहा, “हिमाचल प्रदेश की शान नेहू ठाकुर.” किसी ने पूछा, “इतना ड्राइविंग आपने कहां से सीखी?” तो किसी ने लिखा, “बहुत अच्छा, मेरी प्यारी बहन, हम तुम पर गर्व करते हैं.” यह वीडियो सिर्फ एक ड्राइविंग मोमेंट नहीं था, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त संदेश भी था.

