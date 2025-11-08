Video: ये होता है मर्द के साथ...? महिला ने बुजुर्ग शख्स पर बरसाए थप्पड़, फिर डाला तेल… देखें खौफनाक वीडियो

Himachal Pradesh Viral Video: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने सरकारी दफ्तर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर तेल डालकर हमला कर दिया. महिला ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा और यहां तक कि जूतों की माला पहनाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह हालात संभाले. देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

दफ्तर के बाहर हुआ विवाद का नजारा

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देहरा उपमंडल कार्यालय के बाहर हुई. बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान बांदा गांव निवासी देशबंदु के रूप में हुई है, जो एक मुकदमे की सुनवाई के लिए वहां पहुंचे थे. तभी मंडी जिले की दोभा गांव की रहने वाली आशा देवी अचानक वहां पहुंचीं और उन पर तेल फेंक दिया. महिला ने बुजुर्ग पर जूतों की माला डालने की कोशिश की और कई बार थप्पड़ भी मारे. पुलिस ने तुरंत महिला को हिरासत में लिया.

Whatever the issue may be, who gave this woman the right to attack an old man in broad daylight? If the roles were reversed, it would have been a national issue by now. And this is happening in the CM’s own home district, Dehra Hamirpur. pic.twitter.com/C671rPnpdB — Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 7, 2025

पूरा मामला कैमरे में कैद हुआ

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला बुजुर्ग को कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारती दिख रही है, जबकि पुलिसकर्मी बार-बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं. पुलिस अधिकारी महिला से कहते हैं, “छोड़ दो, मान जाओ”, लेकिन वह सुनने से इंकार कर देती है. बुजुर्ग का शरीर तेल से पूरी तरह भीगा दिखता है और मौके पर अफरातफरी का माहौल बना रहता है.

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. एक यूजर ने लिखा, “अगर यही काम किसी पुरुष ने किया होता, तो आज देशभर में बवाल मच गया होता.” दूसरे ने कहा, “ऐसी महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.” रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच यह झगड़ा एक पुराने विवाद से जुड़ा है, जो रक्कड़ तहसील के एक केस से संबंधित है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा.