Advertisement
trendingNow12993498
Hindi Newsजरा हटके

Video: ये होता है मर्द के साथ...? महिला ने बुजुर्ग शख्स पर बरसाए थप्पड़, फिर डाला तेल… देखें खौफनाक वीडियो

Himachal Pradesh Viral Video:  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक महिला ने सरकारी दफ्तर के बाहर बुजुर्ग पर तेल फेंककर थप्पड़ मारा और जूतों की माला पहनाने की कोशिश की. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: ये होता है मर्द के साथ...? महिला ने बुजुर्ग शख्स पर बरसाए थप्पड़, फिर डाला तेल… देखें खौफनाक वीडियो

Himachal Pradesh Viral Video: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने सरकारी दफ्तर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर तेल डालकर हमला कर दिया. महिला ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा और यहां तक कि जूतों की माला पहनाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह हालात संभाले. देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

दफ्तर के बाहर हुआ विवाद का नजारा

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देहरा उपमंडल कार्यालय के बाहर हुई. बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान बांदा गांव निवासी देशबंदु के रूप में हुई है, जो एक मुकदमे की सुनवाई के लिए वहां पहुंचे थे. तभी मंडी जिले की दोभा गांव की रहने वाली आशा देवी अचानक वहां पहुंचीं और उन पर तेल फेंक दिया. महिला ने बुजुर्ग पर जूतों की माला डालने की कोशिश की और कई बार थप्पड़ भी मारे. पुलिस ने तुरंत महिला को हिरासत में लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

पूरा मामला कैमरे में कैद हुआ

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला बुजुर्ग को कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारती दिख रही है, जबकि पुलिसकर्मी बार-बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं. पुलिस अधिकारी महिला से कहते हैं, “छोड़ दो, मान जाओ”, लेकिन वह सुनने से इंकार कर देती है. बुजुर्ग का शरीर तेल से पूरी तरह भीगा दिखता है और मौके पर अफरातफरी का माहौल बना रहता है.

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. एक यूजर ने लिखा, “अगर यही काम किसी पुरुष ने किया होता, तो आज देशभर में बवाल मच गया होता.” दूसरे ने कहा, “ऐसी महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.” रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच यह झगड़ा एक पुराने विवाद से जुड़ा है, जो रक्कड़ तहसील के एक केस से संबंधित है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Himachal PradeshViral Video

Trending news

'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर