बर्फबारी में फंसी थीं सैकड़ों गाड़ियां, 'देवदूत' बनकर आईं हिमाचल की महिलाएं! चाय की एक प्याली ने जीत लिया देश का दिल

Manali Snowfall: मनाली में भारी बर्फबारी के बीच फंसे सैकड़ों पर्यटकों को स्थानीय हिमाचली महिलाओं ने गर्म चाय पिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:43 AM IST
Republic Day Weekend: हिमाचल प्रदेश में इस सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी ने मनाली समेत पूरे राज्य को ठिठुरा दिया. करीब 30 घंटे तक लगातार गिरी बर्फ ने 680 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया और बिजली व पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई. गणतंत्र दिवस वीकेंड पर आए हजारों पर्यटक अचानक इस मौसम के बीच फंस गए, जिससे हालात और भी मुश्किल हो गए.

महिलाएं संकट के समय बन गईं देवदूत

मनाली के पास गोझरा गांव की स्थानीय महिलाएं जब सड़कों पर फंसे पर्यटकों की हालत देखीं तो वे थर्मस में गर्म चाय लेकर बाहर निकल आईं. ठंड से जमी कारों के बीच ये महिलाएं शांति से घूमती रहीं और लोगों को चाय पिलाती रहीं, जिससे उन्हें थोड़ी गर्माहट और राहत मिल सके. इस पूरे दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया.

कहा जा रहा ‘शुद्ध हिमाचली जज्बा’

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि बिना किसी दिखावे और शोर के सिर्फ गर्मजोशी और दयालुता के साथ ये महिलाएं मदद कर रही हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हिमाचल की असली आत्मा बताया. एक यूजर ने लिखा कि यही असली टूरिज्म है, जहां इंसानियत सबसे आगे होती है. किसी ने कहा कि चाहे पर्यटक पहाड़ों के साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुसीबत में स्थानीय लोग ही सबसे पहले मदद करते हैं.

कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर कहा कि ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं. बिना किसी स्वार्थ के, ठंड में भी दूसरों की मदद करना एक ऐसी भावना है जो समाज को जोड़ती है. यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की मिसाल बन गई.

कैसी है अब मनाली की हालात?

लगातार बर्फबारी के कारण कुल्लू-मनाली नेशनल हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. करीब 600 से ज्यादा पर्यटक रातभर अपनी गाड़ियों में फंसे रहे और कुछ को 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर सुरक्षित जगह तक जाना पड़ा. पूरे हिमाचल में 835 सड़कें अभी भी बंद बताई जा रही हैं, जिससे हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में 28 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रशासन रास्ते खोलने की कोशिश कर रहा है और लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है. 

