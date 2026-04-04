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Hindi Newsजरा हटकेइंसानियत अभी जिंदा है! घायल बेजुबान को पीठ पर लादकर मीलों पैदल चला ये शख्स; वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

इंसानियत अभी जिंदा है! घायल बेजुबान को पीठ पर लादकर मीलों पैदल चला ये शख्स; वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

Himalayan Villager Video: हिमाचल प्रदेश के एक गांव का वायरल वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स घायल कुत्ते को पीठ पर लादकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर ले गया. लोग उसकी इंसानियत और साहस देखकर भावुक हो रहे हैं और उसे असली हीरो मान रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:49 PM IST
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सोशल मीडिया (X)
सोशल मीडिया (X)

हिमाचल प्रदेश के दूरदराज गांव से आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंसानियत की ऐसी झलक देखने को मिल रही है कि लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है, जो अपने पीठ पर एक घायल बेजुबान कुत्ते को लेकर ऊबड़-खाबड़ और संकरे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई कर रहा है. कुत्ता अपने पैर की चोट के कारण चलने में पूरी तरह असमर्थ था और अकेले कुछ भी करने में असमर्थ था.

क्यों था रास्ता इतना चुनौतीपूर्ण?

इस रास्ते पर कोई वाहन नहीं पहुंच सकता था. पत्थरों से भरे मार्ग, टूटी-फूटी सीढ़ियां और खड़ी चढ़ाई हर कदम पर चुनौती बना रहे थे. लेकिन शख्स ने हार नहीं मानी. उसने कुत्ते को सुरक्षित रखने के लिए टोकरी में रखा और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया. उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, जो रास्ता दिखाते हुए उसे सहारा दे रहा था. इस तरह दोनों ने मिलकर कुत्ते को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया.

क्या यह सिर्फ दिखावा था?

यह कोई दिखावे का काम नहीं था. कुत्ता काफी समय से घायल अवस्था में वहीं पड़ा था, और अक्सर ऐसे जानवरों की मदद नजरअंदाज कर दी जाती है. लेकिन इस शख्स ने रुककर मदद करने का फैसला किया. उसने कुत्ते की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता दी. वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी मंशा केवल मदद करने की थी, और यही इसे खास बनाता है.

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कैसे मिला वीडियो को समर्थन और तारीफ?

वीडियो सामने आने के बाद लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई इस शख्स को असली हीरो बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ऐसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं. वीडियो में दिखाया गया साहस, दया और समर्पण लोगों के दिलों को छू गया है. वायरल वीडियो के विवरण के अनुसार यह घटना मनाली क्षेत्र के एक दूरदराज गांव की बताई जा रही है, और लोग इसे देखकर इंसानियत और पशु प्रेम के असली उदाहरण से प्रेरित हो रहे हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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