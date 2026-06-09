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370 रुपये की बिरयानी ने छीन ली नौकरी! कौन है हिमांशु जांगड़ा, जिसके एक वायरल वीडियो ने बदल दी पूरी जिंदगी?

370 Rupees Biryani Controversy: स्टैंडअप कॉमेडी शो में कही गई एक बात ने गुरुग्राम के हिमांशु जांगड़ा को रातों-रात सोशल मीडिया स्टार बना दिया. लेकिन 370 रुपये की बिरयानी वाला वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी. विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:55 PM IST
370 रुपये की बिरयानी ने छीन ली नौकरी! कौन है हिमांशु जांगड़ा, जिसके एक वायरल वीडियो ने बदल दी पूरी जिंदगी?
Image Credit: Image credit: instagram/@starvik.design

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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