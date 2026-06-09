/370 रुपये की बिरयानी ने छीन ली नौकरी! कौन है हिमांशु जांगड़ा, जिसके एक वायरल वीडियो ने बदल दी पूरी जिंदगी?

370 Rupees Biryani Controversy: सोशल मीडिया के दौर में एक छोटा सा वीडियो भी किसी की जिंदगी बदल सकता है. कभी एक वायरल क्लिप लोगों को स्टार बना देती है, तो कभी वही क्लिप मुश्किलों का कारण बन जाती है. इन दिनों '370 रुपये की बिरयानी' विवाद इसी वजह से चर्चा में है. गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा का नाम पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ. एक स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान कही गई उनकी बात लोगों को इतनी आपत्तिजनक लगी कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी की लहर दौड़ गई. मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार उनकी कंपनी ने भी उनसे दूरी बना ली. इस मामले की वजह से उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ गया.