/370 रुपये की बिरयानी ने छीन ली नौकरी! कौन है हिमांशु जांगड़ा, जिसके एक वायरल वीडियो ने बदल दी पूरी जिंदगी?

370 Rupees Biryani Controversy: सोशल मीडिया के दौर में एक छोटा सा वीडियो भी किसी की जिंदगी बदल सकता है. कभी एक वायरल क्लिप लोगों को स्टार बना देती है, तो कभी वही क्लिप मुश्किलों का कारण बन जाती है. इन दिनों '370 रुपये की बिरयानी' विवाद इसी वजह से चर्चा में है. गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा का नाम पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ. एक स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान कही गई उनकी बात लोगों को इतनी आपत्तिजनक लगी कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी की लहर दौड़ गई. मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार उनकी कंपनी ने भी उनसे दूरी बना ली. इस मामले की वजह से उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ गया.
विवाद की शुरुआत एक स्टैंडअप कॉमेडी शो से हुई, जहां कॉमेडियन के साथ बातचीत के दौरान हिमांशु जांगड़ा ने अपने डेटिंग एक्सपीरियंस का जिक्र किया. वायरल वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाई थी. इसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक और गलत मानसिकता दर्शाने वाला बताया. कई लोगों का कहना था कि उनकी बातों से ऐसा संदेश जा रहा था कि किसी लड़की पर पैसा खर्च करने के बदले में कुछ उम्मीद रखना सही है. इसी वजह से वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कुछ ही घंटों में 370 रुपये की बिरयानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और हजारों लोग इस पर अपनी राय देने लगे.
वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हिमांशु को गलत ठहराना शुरू कर दिया. महिलाओं के अधिकारों और सहमति से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले कई लोगों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना था कि किसी भी रिश्ते या डेट में खर्च किए गए पैसे के बदले किसी तरह की अपेक्षा रखना गलत सोच को बढ़ावा देता है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी बातें मजाक के नाम पर नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है. विवाद बढ़ने के साथ ही वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर होने लगा और हिमांशु अचानक इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बन गए.
सोशल मीडिया पर लगातार पड़ती गालियों और बढ़ती आलोचना के बीच हिमांशु जांगड़ा ने अपने बयान पर माफी भी मांगी. बताया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली और अपना अकाउंट बंद कर दिया. लेकिन तब तक मामला काफी बड़ा हो चुका था. कई यूजर्स का मानना था कि सिर्फ माफी काफी नहीं है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि गलती स्वीकार करने के बाद व्यक्ति को सुधार का मौका भी मिलना चाहिए.
विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु की कंपनी स्टारविक डिजाइन (Starvik Design) भी चर्चा में आ गई. कंपनी के फाउंडर Vivek Vishwakarma ने सार्वजनिक बयान जारी कर साफ किया कि वायरल वीडियो में व्यक्त विचार कंपनी की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करते. उन्होंने कहा कि वीडियो में कही गई बातें आपत्तिजनक हैं और कंपनी ऐसे विचारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती. कंपनी के अनुसार, यह मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गया था, बल्कि इसका असर कंपनी की छवि और उसके माहौल पर भी पड़ने लगा था. इसी कारण कंपनी ने हिमांशु को बाहर निकालने का फैसला लिया.
दिलचस्प बात यह रही कि कंपनी ने कार्रवाई से पहले आंतरिक समीक्षा भी की. कंपनी फाउंडर के मुताबिक, टीम के कई सदस्यों और महिला एम्प्लॉई से बातचीत की गई. इस दौरान किसी ने भी हिमांशु के कंपनी में काम के दौरान व्यवहार को लेकर शिकायत नहीं की. कंपनी का कहना था कि ऑफिस में उन्हें एक प्रोफेशनल, मेहनती और अच्छे कर्मचारी के रूप में देखा जाता था. फिर भी कंपनी ने माना कि सार्वजनिक विवाद का असर संगठन पर पड़ रहा था, इसलिए फैसला लेना जरूरी था.
हिमांशु को नौकरी से निकालने की घोषणा के साथ कंपनी के फाउंडर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गलती कर सकता है और उसे उसके परिणाम भी भुगतने चाहिए. लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि लोगों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिले. उनका कहना था कि इंटरनेट पर होने वाले विवाद कई बार किसी व्यक्ति के भविष्य पर लंबे समय तक असर डालते हैं. इसलिए जवाबदेही के साथ-साथ सुधार की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
इस पूरे मामले में सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंटे दिखाई दिए. एक वर्ग का मानना है कि हिमांशु को अपने शब्दों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नौकरी जाना उसके फैसलों का परिणाम है. दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि एक वायरल वीडियो के आधार पर किसी का पूरा करियर खत्म कर देना सही नहीं है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया ट्रायल किसी व्यक्ति को सुधारने का मौका देता है या सिर्फ सजा देने का काम करता है.
इन सबके बाद 370 रुपये की बिरयानी वाला विवाद अब सिर्फ हिमांशु जांगड़ा तक सीमित नहीं रह गया है. इसने डेटिंग में सम्मान, रिश्तों में सहमति, महिलाओं के प्रति सोच, सोशल मीडिया की ताकत और कंपनियों की जिम्मेदारी जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में सार्वजनिक मंच पर कही गई कोई भी बात मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार को लेकर पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.
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