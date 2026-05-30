इस जनजाति के 70 फीसदी बच्चों के पिता का नहीं चलता पता! बाप-बेटे में नहीं होता कोई खून का रिश्ता

Weird Tribes: आज की 21वीं सदी में दुनिया तकनीक और सुख-सुविधाओं के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है. लेकिन इसी धरती पर आज भी कुछ ऐसी जनजातियां मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी और परंपराओं के बारे में जानकर हमारी आंखों पर विश्वास नहीं होता. इनके जीने का तरीका और इनके रीति-रिवाज इतने अजीब और भयानक होते हैं कि सुनकर किसी को भी तगड़ा झटका लग सकता है. ऐसी ही एक जनजाति है 'हिंबा'. यह जनजाति अफ्रीकी देश नामिबिया के कुनेन प्रांत में रहती है, जो दुनिया के सबसे दुर्गम और अलग-थलग इलाकों में से एक माना जाता है.

पुरुषों से ज्यादा कठिन है औरतों की जिंदगी

हिंबा जनजाति की महिलाओं का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण और कठिन होता है. इस कबीले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. मवेशियों की देखभाल करने से लेकर, लाल मिट्टी और गोबर से घर बनाने, खाना पकाने, साफ-सफाई करने और बच्चों की परवरिश करने तक की सारी जिम्मेदारी अकेले महिलाओं के कंधों पर होती है. इन सब मुश्किलों के बाद भी इस जनजाति की महिलाओं को बेहद खूबसूरत माना जाता है.

मेहमाननवाजी के नाम पर बेहद अजीब परंपरा

इस जनजाति में एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जो किसी भी सभ्य समाज को झकझोर कर रख सकती है. हिंबा कबीले के लोग अपनी खास मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इस मेहमाननवाजी का तरीका बेहद अजीब है. जब भी कबीले में या किसी के घर पर कोई मेहमान आता है, तो घर का मुखिया यानी पति अपनी पत्नी को उस मेहमान के साथ रात बिताने और शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दे देता है. उस रात पति खुद दूसरे कमरे में या घर के बाहर सोता है.

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रिश्तों और आजादी का अनोखा ताना-बाना

हिंबा जनजाति में पुरुषों को एक से ज्यादा शादियां करने या कई महिलाओं से संबंध रखने की पूरी आजादी होती है. इसके साथ ही महिलाओं को भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने की छूट मिलती है. इसी खुलेपन और अजीब रिवाजों के कारण अक्सर यहां पैदा होने वाले कई बच्चों के असली पिता का पता नहीं चल पाता है. वर्तमान में इस अनोखी और रहस्यमयी जनजाति की आबादी लगभग 50 हजार के आसपास है, जो आज भी अपने इन अजीबोगरीब कायदे-कानूनों के साथ जंगलों में अपना जीवन बिता रही है.

जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं महिलाएं

इस जनजाति की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां की लड़कियां अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार नहाती हैं, और वह दिन होता है उनकी शादी का. पानी की भारी किल्लत के कारण यह प्रथा सदियों से चली आ रही है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कभी न नहाने के बाद भी इन महिलाओं के शरीर से कोई बदबू नहीं आती है. इसके पीछे एक खास वजह है. ये महिलाएं एक विशेष प्रकार का पेस्ट अपने शरीर पर लगाती हैं. इसे तेल में खास खनिजों की धूल और लाल मिट्टी मिलाकर तैयार किया जाता है. यह लेप उन्हें सूरज की तेज धूप और कीड़ों के काटने से बचाता है, जिससे उनका रंग हल्का लाल दिखाई देता है.