Himba Tribe: बिना नहाए पूरी जिंदगी निकाल देती हैं ये महिलाएं! जानें फिर भी क्यों दिखती हैं इतनी सुंदर?

Himba Tribe: दुनिया भर में हजारों जनजातियां है और सब अपनी अनोखी परंपरा और रहन सहन के लिए जानी जाती हैं. आज हम उस जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं जहां महिलाएं पूरी जिंदगी नहीं नहाती हैं. बस लाइफ में एक ही दिन खुद को साफ करती हैं. चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:41 PM IST
Himba Tribe Women: दुनियाभर में कई ऐसी जनजातियां हैं, जो आज भी पुराने रिवाजों और परंपराओं को निभा रही हैं. इनमें से कुछ जनजातियों के तौर-तरीके इतने अजीब होते हैं कि लोग उन्हें जानकर चौंक जाते हैं. कोई पेड़ों पर रहता है, तो कोई आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग जीता है. आज हम जिस जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं वो ना नहाने के चलते जानी जाती है. जहां आप घरों में कोई दो दिन ना नहाए तो उसे बड़ी अजीब निगाह से देखा जाता है. ज्यादातर भारतीय परिवारों में तो बिना नहाए खाना भी नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे में एक जनजाति ऐसी भी है जो नहाती ही नहीं है. ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी जनजाति है और ये महिलाएं क्यों नहीं नहाती हैं. चलिए आज इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.

कौन सी है ये जनजाति?
हम जिस जनजाति की बात कर रहे हैं वो हिम्बा जनजाति है. ये जनजाति आज भी आधुनिकता से दूर है और अपनी वर्षों पुरानी जीवनशैली का पालन कर रही है. हिम्बा जनजाति (Himba Tribe) है अफ्रीकी देश नामीबिया की एक जनजाति है. ये आपनी खास परंपराओं, जीवनशैली और सुंदरता के अनोखे तरीकों के लिए दुनियाभर में जानी जाती है.

क्यों नहीं नहाती यहां कि महिलाएं?
दरअसल, हिम्बा जनजाति की महिलाओं के ना नहाने का मुख्य कारण वहां की ज्योग्राफी है. ये जनजाति नामीबिया के उत्तर में बसे कुनैन प्रांत में निवास करती है. इस इलाके में पानी की बहुत कमी है. पानी की कमी के बार भी यहां कि महिलाएं अपनी सुंदरता से कोई समझौता नहीं करती हैं. इस जनजाति की महिलाओं की स्किन लाल रंग की चमकदार होती है. इनके बालों की स्टाइल भी बाकी से काफी अलग नजर आती है. यहां पर जीना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्बा जनजाति के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर चल रहे हैं.

बिना नहाए रहती है सुंदर
हिम्बा जनजाति की महिलाओं की एक खास बात है कि वे जिंदगी भर नहाती नहीं हैं. इसके बाद भी उनकी सुंदरता किसी भी बाहरी व्यक्ति को हैरान कर देती है. इसके कई कारण है. पहला तो ये कि वहां पानी की कमी बहुत ज्यादा है. इसके अलावा ये महिलाएं नहाने की बजाय खास पौधे ओमुजुम्बजुम्ब की पत्तियां जलाकर उसका धुआं लेती हैं. इस धुएं से वे खुद को सुंदर बनाती हैं. जी हां, महिलाएं इस धुएं को अपने शरीर और कपड़ों पर लगाकर खुद को साफ रखती हैं. ये पूरा प्रोसेस ना उन्हें साफ महसूस कराता है बल्कि एक साख खुशबू भी देता है.

क्या है सुंदरता का राज?
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब ये महिलाएं नहाती नहीं हैं तो उनकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है. दरअसल, ये महिलाएं सुंदरता का राज 'ओत्जिजे' नामक लाल पेस्ट है. ये पेस्ट गेरू और जानवर की चर्बी से बनकर तैयार होता है. ये स्किन को सन लाइट से होने वाले नुकसान से बचाता है. इसके अलावा ये पेस्ट त्वचा के रूखेपन को खत्म करने और कीड़ों से बचाने में भी हेल्प करता है. हिम्बा जनजाति की संस्कृति में सुंदरता और गर्व का प्रतीक माना जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

