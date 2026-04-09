हिंदू करते हैं दान, तो मुस्लिम जकात; आप जानते हैं सिखों और ईसाइयों में दान का क्या है अनोखा कॉन्सेप्ट?

दुनिया के हर धर्म में परोपकार और सेवा को ईश्वर की भक्ति से ऊपर माना गया है. जरूरतमंदों की मदद करना और अपनी सुख-सुविधाओं का कुछ हिस्सा समाज के भले के लिए देना ही इंसानियत की असली पहचान है. जहा हिंदू धर्म में 'दान' की प्राचीन परंपरा है और इस्लाम में 'जकात' व 'सदका' के जरिए समानता का संदेश दिया जाता है, वहीं सिख और ईसाई धर्म में भी दान देने की एक बहुत ही गहरी और व्यवस्थित व्यवस्था मौजूद है. ये परंपराएं न केवल आर्थिक मदद पहुंचाती हैं, बल्कि व्यक्ति को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का अहसास भी कराती हैं. आइए विस्तार से समझते हैं कि सिखों और ईसाइयों के बीच दान देने का यह अनोखा कॉन्सेप्ट आखिर क्या है?

क्या है दसवंध और दशांश की परंपरा?

सिख और ईसाई धर्म में दान देने के अपने विशेष और अर्थपूर्ण तरीके हैं, जो केवल धन के लेन-देन तक सीमित नहीं हैं. सिख धर्म में इस परंपरा को 'दसवंध' के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा अर्थ है अपनी मेहनत की कमाई का दसवां हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित करना. इसी तरह, ईसाई धर्म में इसे 'दशांश' या 'टाइथ' कहा जाता है. ये दोनों ही अवधारणाएं इस बात को मजबूती देती हैं कि मनुष्य जो कुछ भी कमाता है, वह ईश्वर की कृपा है और उसका एक निश्चित भाग उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. यह दान इंसानियत पर हमारे अटूट विश्वास को दर्शाता है.

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सिखों के लिए क्या है दसवंध का महत्व?

सिख धर्म में 'दसवंध' केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आदर्श तरीका है. इसके तहत प्रत्येक सिख को अपनी आय या संसाधनों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा समाज सेवा में लगाने की सीख दी जाती है. इस महान परंपरा की नींव पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' पर टिकी है. बाद में तीसरे गुरु, गुरु अमर दास जी ने इसे और अधिक व्यवस्थित बनाया. आज इसी दसवंध के कारण ही दुनिया भर के गुरुद्वारों में लंगर, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर चल रही हैं, जिससे लाखों लोगों का भला होता है.

ईसाई धर्म में दशांश का क्या है इतिहास?

ईसाई धर्म में 'दशांश' का कॉन्सेप्ट बाइबल के पुराने नियम से जुड़ा हुआ है. प्राचीन काल में, इस्राएल के लोग अपनी फसल और आमदनी का 10 प्रतिशत हिस्सा मंदिर के कार्यों और पुजारियों के सहयोग के लिए देते थे. इसे समाज में धार्मिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका माना जाता था. उस समय यह एक अनिवार्य व्यवस्था थी, जिससे गरीबों की मदद की जाती थी और मंदिरों का रख-रखाव होता था. यह परंपरा सिखाती है कि हम अपनी समृद्धि में उन लोगों को न भूलें जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं और जिन्हें सहारे की जरूरत है.

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क्या आज भी दान देना अनिवार्य है?

समय बदलने के साथ दान के स्वरूप में भी बदलाव आया है. जब यीशु मसीह आए, तो उन्होंने सिखाया कि दान केवल एक मजबूरी या कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे पूरी खुशी और निस्वार्थ भाव से दिया जाना चाहिए. आज के समय में ईसाई धर्म में 10 प्रतिशत का कोई सख्त या तय पैमाना जरूरी नहीं रह गया है, लेकिन दान देने की भावना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. अब जोर इस बात पर दिया जाता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार खुशी-खुशी योगदान दे. चाहे वह दसवंध हो या दशांश, इन सबका मूल उद्देश्य एक ही है इंसानियत की सेवा और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना.