शिकारी खुद बना शिकार... जंगल के सबसे खूंखार शिकारी को भारी पड़ी ये गुस्ताखी, देखें हिप्पो और लकड़बग्घा की भिड़ंत

एक वायरल वीडियो में कीचड़ भरे पानी में शांति से बैठा हिप्पो, लकड़बग्घा को मृत समझकर हमला करने आता है. हिप्पो जागकर उसे जोरदार टक्कर देता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और लोग हिप्पो की ताकत व बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे हैं.
Trending Photos
सोशल मीडिया पर जंगल के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन यह वीडियो कुछ अलग ही है. जंगल और पानी के अंदर हर पल मौत का खतरा बना रहता है, चाहे वो पानी का राजा हिप्पो ही क्यों न हो. इस वीडियो में कीचड़ भरे पानी में एक हिप्पो शांति से बैठा है, जिसे लकड़बग्घा मृत समझकर उसके पास आता है. अपनी जिज्ञासा दिखाने और शिकार बनाने के इरादे से लकड़बग्घा हिप्पो के पास पहुंचता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगल का यह विशाल शिकारी बिल्कुल भी शांत नहीं है.
हिप्पो ने दिया जोरदार सबक
जैसे ही लकड़बग्घा हिप्पो के पास पहुंचकर उसे सूंघने लगता है, हिप्पो अचानक जाग जाता है. लकड़बग्घा डरकर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन हिप्पो उसे वहां छोड़ने वाला नहीं. अचानक हिप्पो अपने बड़े जबड़े से लकड़बग्घे पर हमला कर देता है और उसे जोरदार टक्कर मारकर दूर गिरा देता है. यह देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे जंगल का सबसे विशाल और खतरनाक जानवर खुद को खतरे में महसूस करके पलटवार करता है. हिप्पो की इस प्रतिक्रिया ने लकड़बग्घे को अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
लकड़बग्घे और हिप्पो के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NatureChapter नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो कैप्शन में लिखा गया है, “जब जिज्ञासा गलत ‘लाश’ से मिलती है.” इस 45 सेकंड के वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट में हिप्पो की ताकत और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि हिप्पो दिखने में शांत लगता है, लेकिन यह असली में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है. वीडियो ने जंगल की दुनिया की सच्चाई और रोमांच का मजा भी सबको दिखाया. एक शख्स ने लिखा, हिप्पो दिखने में शांत, लेकिन असल में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है. दूसरे शख्स ने लिखा, हिप्पो ने लकड़बग्घे को अच्छा सबक सिखाया
When curiosity meets the wrong carcass
This hyena thought it struck gold… turns out it was a mud-covered hippo with zero patience. pic.twitter.com/mtaSb5c8IA
— Nature Chapter (@NatureChapter) January 23, 2026