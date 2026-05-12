Advertisement
trendingNow13214033
Hindi Newsजरा हटकेऐसा कैसा जंगल! 23 साल का जवान अंदर घुसा... बाहर निकला तो उम्र हो गई 52 साल, दुनिया हैरान

ऐसा कैसा जंगल! 23 साल का जवान अंदर घुसा... बाहर निकला तो उम्र हो गई 52 साल, दुनिया हैरान

क्या आपने सुना है उस सैनिक के बारे में जिसने 29 साल तक वर्ल्ड वॉर-2 लड़ा? जापानी इंटेलिजेंस ऑफिसर हिरो ओनोडा की अविश्वसनीय कहानी, जो 1974 तक फिलीपींस के जंगलों में दुश्मन की तलाश में छिपे रहे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 12, 2026, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसा कैसा जंगल! 23 साल का जवान अंदर घुसा... बाहर निकला तो उम्र हो गई 52 साल, दुनिया हैरान

Japanese Soldier: इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसी ही एक कहानी है जापानी सैनिक हिरो ओनोडा की. जहां पूरी दुनिया 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रही थी, वहीं ओनोडा फिलीपींस के जंगलों में अपनी राइफल के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैनात थे. उन्हें 29 साल बाद तक यह खबर नहीं थी कि जंग खत्म हो चुकी है और उनका देश हार चुका है.

'सरेंडर कभी मत करना'

1944 के अंत में हिरो ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा गया था. वह एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उन्हें सख्त आदेश दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सरेंडर नहीं करना है. उन्हें गुरिल्ला युद्ध लड़ने और जापानी सेना की वापसी तक द्वीप की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. जब अमेरिकी सेना ने वहां कब्जा किया, तो ओनोडा अपने साथियों के साथ पहाड़ों में छिप गए.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में यहां की 70% औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

प्रोपेगेंडा समझकर ठुकरा दी खबर

1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था. इस खबर को पहुंचाने के लिए जंगलों में पर्चे गिराए गए थे. ओनोडा और उनके साथियों को भी ये पर्चे मिले, लेकिन उन्होंने इसे दुश्मन की चाल समझा. उन्हें लगा कि यह प्रोपेगेंडा है ताकि उन्हें बाहर निकालकर मारा जा सके.

जंगल में सर्वाइवल की कठिन जंग

ओनोडा और उनके तीन साथियों ने जंगल में कड़ा जीवन बिताया. वे गाय मारकर मांस खाते थे और स्थानीय निवासियों से चावल चुराते थे. इस दौरान कई बार फिलीपींस की पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई. धीरे-धीरे उनके साथी कम होते गए. एक ने 1950 में सरेंडर कर दिया, एक 1954 में मारा गया और 1972 तक ओनोडा का आखिरी साथी कोज़ुका भी पुलिस के हाथों मारा गया.

जब जापान ने मान लिया था उन्हें मृत

सालों बीतने के बाद जापान में ओनोडा को मृत घोषित कर दिया गया था. उनके नाम की याद में स्मारक भी बन चुके थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि एक सिपाही अभी भी अपनी फटी-पुरानी वर्दी पहने और जंग लगी बंदूक लेकर जंगल में मुस्तैद खड़ा है. पूरी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन ओनोडा के लिए साल अभी भी 1945 ही था.

6 मुस्लिम देश भारत पर छिड़कते हैं जान! एक ने पाकिस्तान को किया 'इंटरनेशनली बेईज्जत'

एक यात्री की खोज और शर्त

1974 में नोरियो सुजुकी नाम के एक जापानी यात्री ने ओनोडा को ढूंढने की ठानी. काफी तलाश के बाद उसे जंगल में ओनोडा मिले. लेकिन ओनोडा ने सरेंडर करने से मना कर दिया. उनकी शर्त थी कि वह केवल अपने पुराने कमांडर के सीधे आदेश पर ही हथियार डालेंगे. इसके बाद जापानी सरकार ने उनके पूर्व कमांडर मेजर तानीगुची को ढूंढा, जो अब एक किताब की दुकान चलाते थे.

1974: आखिरकार खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर-2

मेजर तानीगुची को फिलीपींस ले जाया गया, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से ओनोडा को ड्यूटी से मुक्त किया. 10 मार्च 1974 को ओनोडा ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के सामने अपनी राइफल और तलवार सौंप दी. जांच में पता चला कि उनकी राइफल 29 साल बाद भी चलने की स्थिति में थी. ओनोडा की यह कहानी आज भी कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

hiroo onodaworld war 2

Trending news

पीएम की अपील पर बरस रही थी कांग्रेस, पेट्रोल पर मनमोहन का वीडियो निकाल लाई भाजपा
Narendra Modi news
पीएम की अपील पर बरस रही थी कांग्रेस, पेट्रोल पर मनमोहन का वीडियो निकाल लाई भाजपा
वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट कर देंगे भारत की बल्ले-बल्ले; चिंता होगी दूर
Middle East crisis
वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट कर देंगे भारत की बल्ले-बल्ले; चिंता होगी दूर
मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में नहीं गरजेंगे लाउडस्पीकर! CM सुवेंदु का बड़ा फैसला
BJP
मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में नहीं गरजेंगे लाउडस्पीकर! CM सुवेंदु का बड़ा फैसला
तमिलनाडु की कुर्सी संभालते ही विजय का एक्शन, बंद की जाएंगी 717 शराब की दुकानें
Tamil Nadu news
तमिलनाडु की कुर्सी संभालते ही विजय का एक्शन, बंद की जाएंगी 717 शराब की दुकानें
सांसदों के लिए भी WFH! PM की अपील के बाद किसने कहा- मीटिंग्स के लिए ना आएं मंत्री?
WFH Narendra Modi
सांसदों के लिए भी WFH! PM की अपील के बाद किसने कहा- मीटिंग्स के लिए ना आएं मंत्री?
अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान
Water Crisis
अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान
मलेशिया के प्रधानमंत्री भी विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई
tamilnadu news
मलेशिया के प्रधानमंत्री भी विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
TVK
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
Gold reserve
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
kolkata
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश