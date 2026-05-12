ऐसा कैसा जंगल! 23 साल का जवान अंदर घुसा... बाहर निकला तो उम्र हो गई 52 साल, दुनिया हैरान

Japanese Soldier: इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसी ही एक कहानी है जापानी सैनिक हिरो ओनोडा की. जहां पूरी दुनिया 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रही थी, वहीं ओनोडा फिलीपींस के जंगलों में अपनी राइफल के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैनात थे. उन्हें 29 साल बाद तक यह खबर नहीं थी कि जंग खत्म हो चुकी है और उनका देश हार चुका है.

'सरेंडर कभी मत करना'

1944 के अंत में हिरो ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा गया था. वह एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उन्हें सख्त आदेश दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सरेंडर नहीं करना है. उन्हें गुरिल्ला युद्ध लड़ने और जापानी सेना की वापसी तक द्वीप की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. जब अमेरिकी सेना ने वहां कब्जा किया, तो ओनोडा अपने साथियों के साथ पहाड़ों में छिप गए.

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प्रोपेगेंडा समझकर ठुकरा दी खबर

1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था. इस खबर को पहुंचाने के लिए जंगलों में पर्चे गिराए गए थे. ओनोडा और उनके साथियों को भी ये पर्चे मिले, लेकिन उन्होंने इसे दुश्मन की चाल समझा. उन्हें लगा कि यह प्रोपेगेंडा है ताकि उन्हें बाहर निकालकर मारा जा सके.

जंगल में सर्वाइवल की कठिन जंग

ओनोडा और उनके तीन साथियों ने जंगल में कड़ा जीवन बिताया. वे गाय मारकर मांस खाते थे और स्थानीय निवासियों से चावल चुराते थे. इस दौरान कई बार फिलीपींस की पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई. धीरे-धीरे उनके साथी कम होते गए. एक ने 1950 में सरेंडर कर दिया, एक 1954 में मारा गया और 1972 तक ओनोडा का आखिरी साथी कोज़ुका भी पुलिस के हाथों मारा गया.

जब जापान ने मान लिया था उन्हें मृत

सालों बीतने के बाद जापान में ओनोडा को मृत घोषित कर दिया गया था. उनके नाम की याद में स्मारक भी बन चुके थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि एक सिपाही अभी भी अपनी फटी-पुरानी वर्दी पहने और जंग लगी बंदूक लेकर जंगल में मुस्तैद खड़ा है. पूरी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन ओनोडा के लिए साल अभी भी 1945 ही था.

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एक यात्री की खोज और शर्त

1974 में नोरियो सुजुकी नाम के एक जापानी यात्री ने ओनोडा को ढूंढने की ठानी. काफी तलाश के बाद उसे जंगल में ओनोडा मिले. लेकिन ओनोडा ने सरेंडर करने से मना कर दिया. उनकी शर्त थी कि वह केवल अपने पुराने कमांडर के सीधे आदेश पर ही हथियार डालेंगे. इसके बाद जापानी सरकार ने उनके पूर्व कमांडर मेजर तानीगुची को ढूंढा, जो अब एक किताब की दुकान चलाते थे.

1974: आखिरकार खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर-2

मेजर तानीगुची को फिलीपींस ले जाया गया, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से ओनोडा को ड्यूटी से मुक्त किया. 10 मार्च 1974 को ओनोडा ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के सामने अपनी राइफल और तलवार सौंप दी. जांच में पता चला कि उनकी राइफल 29 साल बाद भी चलने की स्थिति में थी. ओनोडा की यह कहानी आज भी कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है.