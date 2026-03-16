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Hindi Newsजरा हटके500 साल पुरानी किताब में चौंकाने वाला राज, क्या सच में साइंटिस्ट गैलीलियो ने खुद लिखे थे ये रहस्यमयी नोट्स?

500 साल पुरानी किताब में चौंकाने वाला राज, क्या सच में साइंटिस्ट गैलीलियो ने खुद लिखे थे ये रहस्यमयी नोट्स?

500 साल पुरानी एक किताब में छिपे नोट्स ने इतिहासकारों को चौंका दिया. जांच में सामने आया कि ये नोट्स महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के हाथों से लिखे गए हो सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:04 AM IST
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500 साल पुरानी किताब में चौंकाने वाला राज, क्या सच में साइंटिस्ट गैलीलियो ने खुद लिखे थे ये रहस्यमयी नोट्स?

Galileo Galilei Discovery: कभी-कभी पुरानी किताबें भी ऐसे राज छिपाए बैठी होती हैं, जिनकी कल्पना करना मुश्किल होता है. इटली के इतिहासकार इवान मालारा जब 16वीं सदी की एक पुरानी खगोल विज्ञान की किताब पढ़ रहे थे, तो उन्हें उसके पन्नों के किनारों पर कुछ नोट्स दिखाई दिए. यह किताब थी द अल्मागेस्ट, जिसे दूसरी सदी के खगोलविद क्लॉडियस टॉलेमी ने लिखा था. इन नोट्स ने इतिहासकार को हैरान कर दिया क्योंकि लिखावट किसी आम व्यक्ति की नहीं लग रही थी.

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क्या था उन नोट्स में?

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फ्लोरेंस की फ्लोरेंस का राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय में रखी इस किताब के एक खाली पन्ने पर हाथ से लिखा हुआ एक धार्मिक भजन मिला. यह भजन था Psalm 145. यह देखकर शोधकर्ताओं को लगा कि शायद यह किसी पुराने पाठक की निजी लिखावट है, लेकिन आगे की जांच ने इसे एक बड़ी खोज में बदल दिया. जांच में सामने आया कि यह लिखावट शायद महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की हो सकती है. कई विशेषज्ञों ने लिखावट की तुलना गैलीलियो के दूसरे दस्तावेजों से की. इटली के विद्वान माइकल कैमेरोटा समेत कई विशेषज्ञों ने माना कि लिखने की शैली और शब्दों के संक्षेप वही हैं जो गैलीलियो इस्तेमाल करते थे.

नोट्स कब लिखे गए?

इतिहासकारों का अनुमान है कि ये नोट्स लगभग 1590 के आसपास लिखे गए होंगे. यानी उस समय गैलीलियो गैलीली अभी युवा थे और अपनी प्रसिद्ध दूरबीन वाली खोजें भी नहीं की थीं. उस दौर में वे क्लॉडियस टॉलेमी के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे. कुछ साल बाद गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर आकाश का अध्ययन शुरू किया. उन्होंने चंद्रमा, शुक्र और ज्यूपिटर के चार बड़े चंद्रमाओं को देखा. उनकी खोजों ने निकोलस कोपरनिकस के उस सिद्धांत को मजबूत किया जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है.

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धर्म और विज्ञान का रिश्ता?

इस किताब में लिखा धार्मिक भजन एक दिलचस्प पहलू भी दिखाता है. इससे पता चलता है कि गैलीलियो गैलीली सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि धर्म में भी आस्था रखते थे. गणितज्ञ एलेसेंड्रो मार्केटी के एक पुराने पत्र के अनुसार गैलीलियो अक्सर द अल्मागेस्ट पढ़ने से पहले प्रार्थना किया करते थे. यही वजह है कि 500 साल बाद मिली यह खोज इतिहास के एक महान वैज्ञानिक की नई तस्वीर सामने लाती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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