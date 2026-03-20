Historical Fact: आखिर गुलाम से दिल्ली का सुल्तान कैसे बना कुतुबुद्दीन ऐबक?

इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगतीं. ऐसी ही एक दास्तां है कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कभी बाजारों में एक गुलाम की तरह बेचा गया, लेकिन अपनी योग्यता और किस्मत के दम पर दिल्ली की सल्तनत का पहला सुल्तान बना. 800 साल पहले शुरू हुआ यह सफर वफादारी, साहस और एक ऐसी दरियादिली की कहानी है जिसने मोहम्मद गोरी जैसे खूंखार आक्रमणकारी का दिल जीत लिया. आइए जानते हैं कि कैसे एक 'बिका हुआ गुलाम' भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक और 'चंद्रमा का स्वामी' बन गया.

दरियादिली ने बदली किस्मत और सुल्तान का दिल जीता

करीब 800 साल पहले अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गोरी के दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया. गोरी अपने करीबियों को सम्मानित करने के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दरबार में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक ऐसा गुलाम था, जिसकी सोच सबसे अलग थी. एक बार सुल्तान ने उसे जो खजाना इनाम में दिया, ऐबक ने उसे खुद रखने के बजाय महल के बाहर खड़े जरूरतमंदों और पहरेदारों में बांट दिया. इस निस्वार्थ काम की चर्चा जब सुल्तान तक पहुंची, तो वह बेहद प्रभावित हुआ. गोरी ने ऐबक को गले लगा लिया और उसे अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों की फेहरिस्त में शामिल कर लिया.

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दो बार बाजार में बिकने का दर्द और बचपन का संघर्ष

ऐबक का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था. तुर्की के ऐबक कबीले में जन्मे कुतुबुद्दीन बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गए और उन्हें गुलाम बाजार में बेच दिया गया. उन्हें सबसे पहले काजी फखरुद्दीन ने खरीदा, जिन्होंने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला, घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा दी. काजी के निधन के बाद उनके बेटों ने ऐबक को फिर से एक व्यापारी को बेच दिया, जिसके जरिए वह गजनी के बाजार पहुंचे. यहां मोहम्मद गोरी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें खरीद लिया. ऐबक भले ही दिखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उनका हुनर और कुरान का ज्ञान उन्हें सबसे अलग बनाता था.

अस्तबल के दरोगा से 'अमीर-ए-अखूर' तक का पद

इतिहासकार मिन्हाज-उल-सिराज की किताब 'तबकात-ए-नासिरी' के अनुसार, सुल्तान गोरी का विश्वास जीतने के बाद ऐबक का कद तेजी से बढ़ा. गोरी ने उन्हें शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसे उस दौर में 'अमीर-ए-अखूर' कहा जाता था. यह पद सल्तनत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि सेना की पूरी ताकत घोड़ों पर निर्भर थी. इस जिम्मेदारी को ऐबक ने इतनी बखूबी निभाया कि वह जल्द ही गोरी के सैन्य अभियानों की रीढ़ बन गए. यहीं से उनके एक साधारण गुलाम से साम्राज्य के 'सरदार' बनने की राजनीतिक यात्रा का औपचारिक आगाज हुआ.

तराइन की जंग और भारत में सैन्य कौशल का लोहा

जब मोहम्मद गोरी ने भारत फतह करने का सपना देखा, तो ऐबक उसके सबसे बड़े हथियार साबित हुए. तराइन के पहले युद्ध में भले ही पृथ्वीराज चौहान के हाथों गोरी की हार हुई, लेकिन दूसरे युद्ध (1192) में ऐबक के युद्ध कौशल ने बाजी पलट दी. ऐबक की कूटनीति और वीरता के कारण गोरी को निर्णायक जीत मिली. इस जीत से गदगद होकर गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना दिया. इसके बाद ऐबक ने अजमेर, कन्नौज और राजस्थान से लेकर गंगा-जमुना के मैदानी इलाकों तक अपनी तलवार के दम पर गोरी का झंडा फहरा दिया.

गोरी की मौत और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा

साल 1206 में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो गई. चूंकि गोरी का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सल्तनत में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई. ऐसे में ऐबक ने अपनी सैन्य शक्ति और लोकप्रियता का परिचय देते हुए लाहौर में सत्ता संभाली. उन्होंने गजनी के अन्य दावेदारों के दावों को खारिज कर दिया और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया. इसी के साथ भारत में 'ममलुक' यानी 'गुलाम वंश' की नींव पड़ी. यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि पहली बार एक पूर्व गुलाम भारत में उस सत्ता का स्वामी बना, जिसने अगले 600 सालों तक देश की दिशा तय की.

वास्तुकला का शौक और कुतुब मीनार की नींव

कुतुबुद्दीन ऐबक न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसे वास्तुकला का भी गहरा शौक था. दिल्ली पर अपनी जीत की याद में उसने 1199 में विश्व प्रसिद्ध 'कुतुब मीनार' का निर्माण शुरू करवाया. इसके अलावा, उसने उत्तर भारत की पहली मस्जिद 'कुव्वत-उल-इस्लाम' की नींव रखी. अजमेर में जीत के बाद उसने 'ढाई दिन का झोपड़ा' नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी अपनी बनावट के लिए जानी जाती है. ऐबक की ये इमारतें न केवल उसकी ताकत का प्रतीक थीं, बल्कि भारत में इंडो-इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत का संकेत भी थीं.

'लाख बख्श' की उपाधि और ऐबक की महान विरासत

ऐबक को इतिहास में उसकी अत्यधिक उदारता के लिए 'लाख बख्श' यानी 'लाखों का दान देने वाला' कहा जाता है. सुल्तान बनने के बाद भी उसने अपनी दानवीरता नहीं छोड़ी. हालांकि उसका शासनकाल मात्र 4 वर्ष (1206-1210) का रहा और उसकी मृत्यु लाहौर में 'चौगान' (पोलो) खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई, लेकिन उसने जो विरासत छोड़ी वह सदियों तक कायम रही. 'ऐबक' शब्द का अर्थ भले ही चंद्रमा का स्वामी हो, लेकिन वह भारतीय इतिहास के क्षितिज पर एक ऐसे सुल्तान के रूप में चमका जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया.