मिटाए नहीं मिटा 'सोमनाथ मंदिर' का अस्तित्व! 1300 सालों में 7 बार विध्वंस और 7 बार निर्माण की पूरी कहानी यहां पढ़ें

Somnath Temple History: भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि यह भारतीय अस्मिता और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस मंदिर ने जितने उतार-चढ़ाव देखे हैं, उतने शायद ही किसी और स्मारक ने देखे होंगे. कहा जाता है कि सोमनाथ को 17 बार लूटा गया, लेकिन इतिहासकार मुख्य रूप से 7 बड़े हमलों का जिक्र करते हैं जिन्होंने मंदिर की नींव हिला दी थी. आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, तो सोमनाथ के इतिहास को जानना बेहद जरूरी है.

सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास के उन पन्नों का गवाह है जहां आस्था बार-बार नफरत पर भारी पड़ी. इस मंदिर को जितनी बार विध्वंसकारियों ने मिटाने की कोशिश की, भारतीय राजाओं और जनता ने उसे उतनी ही भव्यता से दोबारा खड़ा किया. आइए जानते हैं सोमनाथ के उन 7 ऐतिहासिक पड़ावों को जहां हमलावर और रक्षक आमने-सामने थे.

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विनाश और पुनर्निर्माण की 7 ऐतिहासिक किस्से-

1. पहला निर्माण और फिर अरब हमला

सोमनाथ का पहला भव्य मंदिर 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने बनवाया था. इसके करीब 75 साल बाद 725 ईस्वी में सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने पहली बार इस पवित्र मंदिर पर हमला किया और इसे बुरी तरह लूटा और तुड़वाया.

2. दूसरा निर्माण और गजनवी की क्रूरता

815 ईस्वी में प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का शानदार पुनर्निर्माण करवाया. लेकिन 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर अपने सबसे बड़े हमले के दौरान इसे तहस-नहस कर दिया और यहां 50 हजार हिंदुओं का कत्लेआम किया.

3. सोलंकी-भोज का प्रयास और खिलजी का प्रहार

गजनवी के जाने के बाद 1026-42 के बीच भीमदेव सोलंकी और परमार राजा भोज ने मंदिर को फिर खड़ा किया. लेकिन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने गुजरात अभियान में मंदिर को तोड़कर उसकी संपत्तियां लूट लीं.

4. राजा कुमारपाल का विस्तार और जफर खान का कहर

1169 ईस्वी में राजा कुमारपाल ने मंदिर में पत्थर की नक्काशी और रत्न जड़वाकर इसे भव्य बनाया. हालांकि 1395 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गवर्नर जफर खान ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया और सारा चढ़ावा लूट लिया.

5. राजा महिपाल का संकल्प और महमूद बेगड़ा का हमला

1308 ईस्वी में चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने मंदिर को दोबारा संवारा. लेकिन 1451 ईस्वी में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर हमला कर इसे पूरी तरह तहस-नहस किया और वहां पूजा करने पर भी पाबंदी लगा दी.

6. महारानी अहिल्याबाई का नया मंदिर और औरंगजेब का फरमान

1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का फरमान दिया. इसके बाद 1706 में उसने दोबारा हमला किया ताकि हिंदू वहां पूजा न कर सकें. इसी बीच 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने खंडहर मंदिर के पास ही नया मंदिर बनवाया जिसे 'पुराना सोमनाथ मंदिर' कहा गया.

7. सरदार पटेल का दृढ़ निश्चय और आधुनिक सोमनाथ

आजादी के बाद जब जूनागढ़ भारत में मिला, तब सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पूर्ण जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया. 1951 ईस्वी में उनके और अन्य महापुरुषों के प्रयासों से आज का मौजूदा भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ जो वर्तमान में हमारी आस्था का केंद्र है.