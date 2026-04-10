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Hindi Newsजरा हटकेवो कुत्ते नहीं, साक्षात शेर थे! 500 साल पुराना वो सच, जब विशालकाय जानवरों को देख बिना लड़े ही हार गए थे योद्धा

वो कुत्ते नहीं, साक्षात शेर थे! 500 साल पुराना वो सच, जब विशालकाय जानवरों को देख बिना लड़े ही हार गए थे योद्धा

ये हथियार थे विशालकाय और आक्रामक कुत्ते. जब स्पेनिश हमलावर पेरू और इंका साम्राज्य की धरती पर कदम रख रहे थे, तो उनके साथ यूरोपीय ब्रीड के ऐसे खूंखार कुत्ते थे जिन्हें देख स्थानीय मूल निवासी थर-थर कांप उठे.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:48 AM IST
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वो कुत्ते नहीं, साक्षात शेर थे! 500 साल पुराना वो सच, जब विशालकाय जानवरों को देख बिना लड़े ही हार गए थे योद्धा

इतिहास के पन्नों में युद्धों का जिक्र हमेशा तलवार, तोपों और घोड़ों के साथ होता है, लेकिन आज से लगभग  500 साल पहले स्पेनिश सेना ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया था, जिसने बिना गोली चले ही आधी जंग जीत ली थी. ये हथियार थे विशालकाय और आक्रामक कुत्ते. जब स्पेनिश हमलावर पेरू और इंका साम्राज्य की धरती पर कदम रख रहे थे, तो उनके साथ यूरोपीय ब्रीड के ऐसे खूंखार कुत्ते थे जिन्हें देख स्थानीय मूल निवासी थर-थर कांप उठे. उनके लिए यह नजारा किसी डरावने सपने जैसा था, क्योंकि उन्होंने आज तक इतने बड़े शिकारी जानवर नहीं देखे थे. इन कुत्तों की दहशत इतनी थी कि कई योद्धा तो इन्हें 'साक्षात शेर' समझने लगे थे. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली 'लैंड ऑफ डॉग्स' की पूरी कहानी.

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 तलवार और तोपों से भी ज्यादा घातक थे ये हथियार?

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500 साल पहले जब स्पेनिश सेना नए क्षेत्रों को जीतने निकली, तो उन्होंने स्पेनिश एलानो और जर्मन बुलमास्टिफ जैसी शक्तिशाली ब्रीड्स को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. पेरू की सेना के कर्नल कार्लोस एनरिक फ़्रेयर के अनुसार, ये कुत्ते महज जानवर नहीं, बल्कि एक पूरी सैन्य प्रक्रिया का हिस्सा थे. इन्हें विशेष रूप से इंसानों पर हमला करने और बस्तियों को तबाह करने की ट्रेनिंग दी गई थी. जहाँ उस दौर की भारी बंदूकें, पिस्तौलें या घोड़े नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ ये आक्रामक कुत्ते बिजली की रफ्तार से पहुँच कर दुश्मन का सफाया कर देते थे. मूल निवासियों के लिए ये कुत्ते तलवारों और तोपों जितने ही भयानक साबित हुए.

ये कुत्ते  नहीं 'साक्षात शेर' थे?

दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी अब तक केवल कुत्तों की छोटी और मिलनसार नस्लों से ही परिचित थे. जब उनके सामने यूरोप के भीमकाय और आक्रामक शिकारी कुत्ते आए, तो वे दंग रह गए. इतिहासकार मिगुएल लियोन पोर्टिला की कहानियों में इन कुत्तों का वर्णन किसी राक्षस जैसा मिलता है कांपते हुए बड़े जबड़े, कोयले जैसी पीली आँखें और शरीर पर जगुआर जैसे धब्बे. इनकी गर्जना और हमला करने के अंदाज ने इंका योद्धाओं के मन में इतना डर पैदा कर दिया कि उन्हें लगा ये कुत्ते नहीं, बल्कि शेर हैं. इसी मनोवैज्ञानिक डर का फायदा उठाकर स्पेनिश सेना ने बिना कड़े प्रतिरोध के टुम्बेस जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया.

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सजा या हैवानियत?

कुत्तों का इस्तेमाल केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें सजा देने के एक क्रूर साधन के रूप में भी अपनाया गया. मैक्सिको के अभिलेखों के अनुसार, जो मूल निवासी ईसाई धर्म का सम्मान नहीं करते थे या अपनी परंपराओं (जैसे मूर्ति पूजा) को मानते थे, उन्हें सरेआम कुत्तों से कटवाकर मार डालने या जलाने की सजा दी जाती थी. इंका साम्राज्य से लेकर कैरेबियन और मेसोअमेरिका तक, इन कुत्तों का इस्तेमाल जनजातीय विद्रोहों को बेरहमी से कुचलने के लिए किया गया. इन कुत्तों के खौफनाक हमलों ने स्थानीय आबादी के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया था, जिससे उपनिवेशीकरण की राह आसान हो गई.

कुत्तों को क्यों खत्म करने का आदेश दिया गया?

एक समय के बाद जब स्पेनिश शासन मजबूत हो गया, तो यही खूंखार कुत्ते स्पेनियों के लिए सिरदर्द बन गए. चूंकि उन्हें काम के लिए गुलामों की जरूरत थी और कुत्ते स्थानीय आबादी को लगातार नष्ट कर रहे थे, इसलिए स्पेनिश राजशाही ने इन कुत्तों को खत्म करने का आदेश भेज दिया. हालांकि, 'लैंड ऑफ डॉग्स' के लेखक फ़्रेयर बताते हैं कि कई डॉग हैंडलर्स का अपने कुत्तों के साथ इतना गहरा रिश्ता बन चुका था कि उन्होंने शाही आदेशों को मानने से इनकार कर दिया. धीरे-धीरे समय बदला और इन कुत्तों ने युद्ध के हथियार का दर्जा खो दिया, लेकिन इतिहास में उनकी क्रूर भूमिका आज भी दर्ज है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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