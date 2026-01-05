Advertisement
17 साल की लड़की, 40 साल का तानाशाह, 48 घंटे की शादी! कैसे खत्म हुई हिटलर-ईवा की रहस्यमयी LOVE STORY?

Hitler Eva Love Story: हिटलर और ईवा ब्राउन की प्रेम कहानी, जो वर्षों तक रहस्य बनी रही. 17 साल की उम्र में शुरू हुआ रिश्ता, सत्ता, डर और वफादारी के बीच कैसे 48 घंटे की शादी और आत्महत्या पर खत्म हुआ, जानिए पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:33 PM IST
Adolf Hitler Eva Braun Love Story: दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में शामिल एडोल्फ हिटलर की निजी जिंदगी हमेशा रहस्यों से घिरी रही. इन्हीं रहस्यों में से एक थी उसकी प्रेमिका और बाद में पत्नी बनी ईवा ब्राउन. ईवा ब्राउन का जन्म 6 फरवरी 1912 को हुआ था. साल 1929 में, जब वह महज 17 साल की थीं, तब उनकी मुलाकात 40 वर्षीय हिटलर से म्यूनिख में हुई. उस समय ईवा एक फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन के यहां असिस्टेंट और मॉडल के तौर पर काम करती थीं. पहली मुलाकात में हिटलर को “हेर वोल्फ” के नाम से पेश किया गया था और ईवा को उसका अजीब मूंछों वाला लुक मजेदार लगा था.

उम्र का फासला और हिटलर का आकर्षण किस वजह से था?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिटलर ईवा से उम्र में 23 साल बड़ा था, फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित हो गया. कहा जाता है कि हिटलर को ईवा की भूरी आंखें बेहद पसंद थीं, क्योंकि ये उसे उसकी मां की याद दिलाती थीं, जिनकी कम उम्र में मौत हो गई थी. यह दर्द हिटलर के भीतर गहरे तक बैठा हुआ था. हालांकि उस समय हिटलर का रिश्ता अपनी सौतेली भांजी गेली राउबल से भी जुड़ा हुआ था, जो उसके साथ म्यूनिख के अपार्टमेंट में रहती थी.

गेली राउबल की रहस्यमयी मौत के बाद क्या बदला?

हिटलर और गेली का रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था. हिटलर के शक और कंट्रोल करने की आदतों ने इस रिश्ते को जहरीला बना दिया था. साल 1931 में गेली की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया. इसके बाद हिटलर और ईवा ब्राउन का रिश्ता और गहरा हो गया. हालांकि ईवा के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने हिटलर को पत्र लिखकर नाराजगी जताई, लेकिन वह पत्र हिटलर तक पहुंचने से पहले ही ईवा ने रोक लिया.

क्यों हिटलर ने ईवा को दुनिया से छिपाकर रखा?

हिटलर नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता सार्वजनिक हो. उसे डर था कि शादीशुदा या प्रेम संबंध में होने से उसकी महिला समर्थकों के बीच लोकप्रियता कम हो जाएगी. इसी वजह से ईवा को उसकी राजनीतिक जिंदगी से पूरी तरह दूर रखा गया. वह ज्यादातर समय हिटलर के पहाड़ी निवास बर्गहोफ में बिताती थी, जहां उसका जीवन इंतजार, अकेलेपन और अनदेखी से भरा हुआ था. राजनीति पर बात करने तक की उसे इजाजत नहीं थी.

क्या ईवा ब्राउन इस रिश्ते में खुश थी?

बाहर से ऐशो-आराम की जिंदगी जीती दिखने वाली ईवा भीतर से बेहद अकेली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने 1932 में आत्महत्या की कोशिश भी की थी, जिसे हिटलर का ध्यान खींचने की कोशिश माना जाता है. वह फोटोग्राफी, फैशन और खेलों में खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन उसे कभी सार्वजनिक तौर पर हिटलर की साथी का दर्जा नहीं मिला. इसके बावजूद उसने अंत तक हिटलर का साथ नहीं छोड़ा.

48 घंटे की शादी और मौत की कहानी क्या है?

द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में, जब सोवियत सेना बर्लिन को घेर चुकी थी, तब 28 और 29 अप्रैल 1945 की रात हिटलर और ईवा ने बर्लिन के अंडरग्राउंड बंकर में शादी कर ली. यह शादी पूरी तरह गुप्त रखी गई. शादी के महज 48 घंटे बाद, 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने आत्महत्या कर ली. सत्ता, डर, रहस्य और वफादारी के बीच शुरू हुआ यह रिश्ता आखिरकार इतिहास की सबसे दुखद और डरावनी प्रेम कहानियों में दर्ज हो गया.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

