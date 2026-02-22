Holi 2026: लो जी... मार्केट में आ गई नई Umbrella पिचकारी, डिफेंस सिस्टम भी मौजूद!

Holi 2026: 4 मार्च 2026 को पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. रंगों का ये त्योहार भाईचारे का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं. किसी भी त्योहार के आने से पहले बाजारों में रौनक दिखाई देने लगती है. इस बार भी बाजारों में होली के रंग दिखाई देने शुरू हो गए हैं. अनोखी और ट्रेंडिंग पिचकारियों की डिमांड है. बच्चे नई किस्म की पिचकारियां पसंद कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पिचकारी वायरल हो गई. यूजर्स कमेंट बॉक्स में कीमत पूछने लगे.

क्या है इस पिचकारी की खासियत?

दरअसल, ये एक 'छाता पिचकारी' है. आप चाहें तो इसे छाते की तरह भी यूज कर सकते हैं. पिचकारी का हैंडल काफी लंबा हो जाता है जो आपको दूसरे के पानी से बचने में भी मदद करेगा. इतना ही नहीं, जब दो पार्टियां आमने-सामने आकर एक-दूसरे पर पानी की बौछार करती हैं तो ऐसे में ये काफी मददगार साबित हो सकती है. ये पिचकारी आपके बच्चे को दोस्तों के अटैक से बचा सकती है. दरअसल, जब बच्चे एक-दूसरे को पिचकारी से भिगोने की कोशिश करते हैं तो वो खुद भी दूसरे की पिचकारी से बचने की कोशिश करते हैं. बच्चों की कोशिश होती है कि वो तो दूसरे को पूरी तरह गीला कर दें, लेकिन खुद के कपड़े नहीं भीगने चाहिए. ऐसे में ये पिचकारी के साथ आप बेधड़क दूसरी पार्टी के बीच जा सकते हैं. पहले इस पिचकारी को भरा जाता है. उसके बाद छाते को खोलकर अटैक किया जाता है. इससे आप सामने वाले पर पानी गिरा सकते हैं, लेकिन छाता सामने वाले का पानी रोक लेता है. जिससे आप भीगने से बच सकते हैं. होली से पहले ये पिचकारी काफी पसंद की जा रही है. चलिए इस पिचकारी की एक झलक देखते हैं.

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @anvicraftsandreturngifts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में पिचकारी की कीमत पूछ रहे हैं.

