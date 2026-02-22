Advertisement
Holi 2026: होली का त्योहार नजदीक है. बाजारों में होली की रौनक दिखाई देने लगी है. रंग बिरंगी पिचकारियों से बाजार सजने लगे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अनोखी पिचकारी वायरल हो रही है. आइए जानते हैं इस 'Umbrella Pichkari' की क्या खासियत है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:03 PM IST
Holi 2026: लो जी... मार्केट में आ गई नई Umbrella पिचकारी, डिफेंस सिस्टम भी मौजूद!

Holi 2026: 4 मार्च 2026 को पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. रंगों का ये त्योहार भाईचारे का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं. किसी भी त्योहार के आने से पहले बाजारों में रौनक दिखाई देने लगती है. इस बार भी बाजारों में होली के रंग दिखाई देने शुरू हो गए हैं. अनोखी और ट्रेंडिंग पिचकारियों की डिमांड है. बच्चे नई किस्म की पिचकारियां पसंद कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पिचकारी वायरल हो गई. यूजर्स कमेंट बॉक्स में कीमत पूछने लगे. 

क्या है इस पिचकारी की खासियत?
दरअसल, ये एक 'छाता पिचकारी' है. आप चाहें तो इसे छाते की तरह भी यूज कर सकते हैं. पिचकारी का हैंडल काफी लंबा हो जाता है जो आपको दूसरे के पानी से बचने में भी मदद करेगा. इतना ही नहीं, जब दो पार्टियां आमने-सामने आकर एक-दूसरे पर पानी की बौछार करती हैं तो ऐसे में ये काफी मददगार साबित हो सकती है. ये पिचकारी आपके बच्चे को दोस्तों के अटैक से बचा सकती है. दरअसल, जब बच्चे एक-दूसरे को पिचकारी से भिगोने की कोशिश करते हैं तो वो खुद भी दूसरे की पिचकारी से बचने की कोशिश करते हैं. बच्चों की कोशिश होती है कि वो तो दूसरे को पूरी तरह गीला कर दें, लेकिन खुद के कपड़े नहीं भीगने चाहिए. ऐसे में ये पिचकारी के साथ आप बेधड़क दूसरी पार्टी के बीच जा सकते हैं. पहले इस पिचकारी को भरा जाता है. उसके बाद छाते को खोलकर अटैक किया जाता है. इससे आप सामने वाले पर पानी गिरा सकते हैं, लेकिन छाता सामने वाले का पानी रोक लेता है. जिससे आप भीगने से बच सकते हैं. होली से पहले ये पिचकारी काफी पसंद की जा रही है. चलिए इस पिचकारी की एक झलक देखते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत के अलावा किन देशों में खेली जाती है होली? यहां देखें पूरी लिस्ट

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @anvicraftsandreturngifts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में पिचकारी की कीमत पूछ रहे हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

trending PichkariHoli 2026Umbrella Pichkari

